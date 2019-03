Å få bilen stjålet er veldig lite hyggelig. Men stadig færre nordmenn opplever å havne i den situasjonen.

Det har nemlig aldri blitt stjålet så få biler i Norge som i fjor. Siden årtusenskiftet har antall biltyverier sunket med over 80 prosent. Også tyveri av gjenstander fra bil har gått drastisk ned, viser ferske tall fra Finans Norge.

– For første gang er antall biltyverier i Norge i løpet av et år under 3.000, noe som er en halvering siden 2011. Elektroniske bilnøkler og avanserte startsperrer er trolig hovedårsaken til denne formidable nedgangen. Det blir stadig vanskeligere å stjele en bil, og biltyver i dag må nesten beherske avansert datakunnskap for å lykkes, sier Jeanett Tennefoss, bilskadedirektør i Tryg Forsikring.

Tjuvkobles

Tallene for 2018 viser at det ble meldt stjålet 2.946 biler hvor forsikringsbransjen utbetalte erstatning på 122 millioner kroner.

For sju år siden ble det stjålet over 6.000 biler per år og går en tilbake til år 2000 var antallet biltyverier over 16.000 per år.

– Vi ser at mange biltyverier fremdeles skjer ved at låser dirkes opp og motoren tjuvkobles, men det blir færre og færre slike tilfeller år for år. Mange moderne biler med elektronisk nøkkel er sårbare for såkalt relay-teknologi, hvor tyver «lurer» det nøkkelløse startsystemet ved å kopiere nøkkelsignalet. Men slike avanserte biltyverier er ennå ikke særlig utbredt i Norge, sier hun.

Det har blitt mye vanskeligere å være biltyv de siste årene. Det gjenspeiler seg også i statistikken på dette området. Foto: Colourbox/Tryg Forsikring.

Stjeler airbager

Også antall tyveri av gjenstander fra bil går nedover. I fjor ble det registrert 4.925 tyverier fra bil, en nedgang på over 80 prosent siden år 2000 da det ble registrert over 25.000 tyverier fra bil.

– Dette henger trolig også sammen med at det er blitt vanskeligere å åpne en bil, og da spesielt moderne biler som krever elektronisk nøkkel. I tillegg er det blitt langt mer vakthold og overvåkningskameraer på parkeringsplasser. Som oftest knuser tyvene bilruten for å få tilgang til verdigjenstander i bilen. I mange tilfeller ser vi at det stjeles både airbager og integrerte bilstereoanlegg i tillegg til dyre billykter, sier Tennefoss, i en pressemelding.

Bør varsle hurtig

Skulle du få bilen din stjålet er det viktigere enn noen gang å melde fra så tidlig som mulig. I verste fall kan organiserte kriminelle med avansert datakompetanse bryte seg inn i en moderne bils datasystem.

– Biltyvene vil forhindre at bilen kan sende et sporbart signal om hvor den befinner seg. Det kan derfor være lurt å varsle både politi, forsikringsselskap og bilforhandleren. I mange tilfeller kan de sperre adgangen til bilens programvare dersom de blir varslet i tide, sier hun.

