Verdens lengste salt-hule ble 27. mars oppdaget i Israel, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Det spesielle med denne hulen er at vi sist uke oppdaget at dette er den lengste salt-hulen i verden. Doble sifre. Den er lengre enn 10 kilometer. Det er veldig unikt, sier Efraim Cohen fra Hu's Cave Research Center entusiastisk.

Oppdagelsen er gjort i samme område der den bibelske skikkelsen Lots kone skal ha blitt omgjort til en saltstøtte da Sodoma og Gomorra ble ødelagt.

Den ti kilometer lange passasjen, som er fylt med lange tapper av salt, ligger nær fjellet Sodom ved Dødehavet. De siste to årene har hulesystemet blitt kartlagt av fjellutforskere fra ni forskjellige land, ledet av the Hebrew University of Jerusalem.

Utforskerne har allerede fått nytt godt av hulen, spesielt da de synes pasta-måltidet deres ikke var salt nok.

– Vi brøt av litt salt fra en av steinene, og brukte det, sier forsker Boaz Langford til Reuters.

Frem til nå har den syriske hulen Cave of the Three Nudes, som er 6.850 meter lang, blitt regnet som den lengste salt-hulen i verden.