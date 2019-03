21 år gamle Jake Patterson sa seg onsdag skyldig i mord og kidnapping i saken som har rystet hele verden.

Patterson skjøt og drepte foreldrene til 13 år gamle Jayme Closs i oktober i fjor, før han kidnappet henne og holdt henne fanget i en hytte.

Store politistyrker lette etter jenta, uten å være i nærheten av å finne henne.

– Mitt navn er Jayme, foreldrene mine ble drept og jeg har blitt kidnappet, sa Closs til de første hun møtte da hun etter 88 dager greide å rømme.

RØMTE: Etter å ha vært holdt innesperret i 88 dager greide Jayme Closs (13) å rømme fra kidnapperen. Foto: AFP

Kort tid etterpå ble Patterson pågrepet, etter at Closs hadde gitt detaljerte beskrivelser av bilen hans.

Flere kidnappingsforsøk

​Ifølge rettsdokumenter tilhørende saken skal Patterson ha forsøkt å kidnappe Closs to ganger før han lykkes. Kidnappingen var målrettet og nøye planlagt, men planen startet da han tilfeldigvis så henne gå ombord i en skolebuss i høst.

– Da han så henne visste han at det var jenta han skulle ta, skriver etterforskerne i rettsdokumentene.

Grufulle bilder viser hvor den unge jenta ble holdt fanget.

Gråt under høringen

Ifølge Washington Post skal Patterson ha grått under høringen, og ha slitt med å få frem ordene da han sa seg skyldig i å ha begått overlagt drap på Closs' foreldre og for ha kidnappet henne. Han var også siktet for væpnet ran, men det frafalt underveis i høringen.

Til avisen sier Pattersons advokat Richard Jones at 21-åringen hadde intensjoner om å erklære seg skyldig hele tiden, og at det var noe han ønsket å gjøre.

Ifølge avisen the Star Tribune skal Patterson ha sagt «Farvel, Jayme» da han forlot rettsalen.

Etter planen skal han motta dommen, som sannsynligvis vil innebære livstid i fengsel, 24 mai.