Torsdag vedtok årsmøtet i Larvik Håndballklubb å følge styrets anbefaling og fortsette klubbens drift.

Om de får eliteserie-lisens er imidlertid fremdeles i det blå. Dermed kan det bli førstedivisjonsspill for den seiersvante Vestfold-klubben, noe klubbens nye styre er forberedt på.

Heidi Løke, som har skrevet under for Larvik fra og med neste sesong, har vært åpen om at den økonomiske situasjonen i klubben har gjort at hun har vært usikker på fremtiden.

Flere klubber har meldt sin interesse for 36-åringen, som også har signalisert til NRK at hun kunne være åpen for utenlandsspill. Senest forrige uke meldte Fædrelandsvennen at seriemester Vipers var interessert i strekspilleren.

Blir med ned

Nå sier imidlertid nyvalgt styreleder Marion Eriksen Wold at landslagsprofilen har bestemt seg.

– Heidi Løke er med. Hun har sagt ja til det, sier Eriksen Wold til TV 2.

– Vil hun spille i førstedivisjon, dersom det skulle bli det?

– Det er planen.

Heidi Løke har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag kveld.

Løke ble i likhet med resten av Larvik-spillerne fristilt fra kontraktene når den økonomiske krisen kom til overflaten i februar. Planen har hele tiden vært at 36-åringen skulle fullføre sesongen hos Storhamar, før hun returnerte til gamleklubben.

– Jeg hadde jo planlagt å være tre år i Larvik. Men da blir sikkert de planene gjort litt om på, jeg vet ikke, kommenterte Løke til NTB.

Hun var imidlertid klar på at hun fremdeles hadde landslagsambisjoner. Camilla Herrem har imidlertid vist at førstedivisjonsspill ikke nødvendigvis er slutten på landslagskarrieren.

Starter på nytt

Klubbens styreleder varsler en helt ny strategi, og en mer lokal profil på klubben.

– Nå er det nye Larvik Håndballklubb. Vi starter helt på scratch og er tilbake der vi var for 28 år siden. Vi skal bygge klubben på nytt, sier Marion Eriksen Wold.

De kjemper fortsatt, men det ligger an til en ny drøy måned med spenning rundt klubbens framtid. 30. april avgjøres det om Larvik får elitelisens. Gjør de ikke det blir det førstedivisjon.

Eliteserienemnda innstilte for to uker siden på at klubben ikke får fornyet lisensen.

Sponsorene er med

Larvik budsjetterer med fem millioner kroner i sponsorinntekter i den nye, og mer edruelige stilen.

– Blir sponsorer med om Larvik rykker ned til førstedivisjon?

– Vi har vært åpne på at det er en mulighet for at det blir førstedivisjon. Vi har fått utrolig mye positive tilbakemeldinger. Sponsorene, de er med, det er vi utrolig glade for, sier Marion Eriksen Wold.

Hun forteller om en stor optimisme.

– Stemningen er helt utrolig. Folk er helt i taket. Alle er veldig klare til å være med og bidra. Vi har fått henvendelser fra fjern og nær med folk som gjerne vil være med å bidra til nye Larvik.