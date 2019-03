4. mars: «Vi hadde alt på plass» 18. mars: «Jeg har mislyktes»

«For meg er det helt åpenbart at jeg har mislyktes med min kontakt med Sofie. Det er mitt ansvar å gjøre henne trygg og sørge for at hun er komfortabel med saken når, og etter, vi publiserer. Det klarte jeg ikke, og det tar jeg stor lærdom av og har reflektert nøye over. Selv om redaksjonsledelsen, som Skrunes sier «pushet på» for kontakten med Sofie, så er det mitt ansvar å vurdere og ta avgjørelsen på hva som er riktig å gjøre der og da. Siden det er jeg som har hatt kontakten med henne, er det jeg som er best i stand til å vurdere hvordan hun oppfatter situasjonen, og jeg ser i ettertid at den var for hyppig, slik at det i seg selv kunne oppfattes som et press, og det er min feilvurdering. Når det gjelder selve kontakten med Sofie, så må jeg ta til etterretning og beklage at hun mener jeg ikke lyttet til henne og hennes vurdering og opplevelse av saken. Jeg mener at jeg forsøkte å lytte og at jeg forstod hvordan hun oppfattet situasjonen, men ser i ettertid at jeg gjorde en for dårlig jobb når det gjelder dette. Hun ga selv uttrykk for at hun var usikker, og ba meg aktivt stille spørsmål som kunne hjelpe henne med å reflektere rundt situasjonen. Når hun nå, overfor Tora, betegner dette som ledende spørsmål, så er det klart for meg at dette er noe jeg ikke burde ha gjort. Jeg forstår godt at hun opplever en dissonans mellom hvordan artikkelen fremstår og det hun fortalte meg. Hun ønsket ikke å bli sitert på mer om situasjonen, til tross for at jeg flere ganger ba henne om det og forsøkte å forklare hvorfor det kunne være viktig. Det er mitt ansvar å sette henne i stand til å forstå viktigheten av det, og her gjorde jeg ikke en god nok jobb.

Når Gard gir uttrykk for at han aldri forstod hele bildet av Sofies opplevelse av situasjonen, er det i ettertid liten tvil om at jeg burde ha forsikret meg grundigere om at han hadde et utfyllende bilde av innholdet i samtalene. Dette tar jeg ansvaret for, og jeg beklager overfor deg, Gard»