VG-sjefen snakket med Sofie i 17 minutter – fortalte ingenting til egen redaktør før hun ble sendt for å bli grillet på NRK

Torsdag 21. februar publiserte VG en sak som handlet om en bekymringsmelding mot Trond Giske. Den var basert på en seks sekunder lang video fra utestedet Bar Vulkan, der Giske danset med 27 år gamle Sofie.

Der ble Sofie sitert på at «det ble litt mye, så venninnen min og jeg dro derfra». Sofie nekter for at hun noen gang sa dette i den konteksten sitatet ble gjengitt i.

Denne SMSen sendte Sofie til VG-journalisten kort tid før samtalen med Gard Steiro. I samtalen ba hun Steiro lese denne.

Sent om kvelden, etter at VG hadde publisert saken som Sofie mener ga et helt feil bilde av det som skjedde, snakket hun med sjefredaktør Gard Steiro. Telefonloggen fra Telenor viser at samtalen varte i 16 minutter og 56 sekunder.

Sofie sier at hun informerte Steiro om at hun aldri sa at «det ble litt mye» i den konteksten sitatet hennes ble gjengitt i. Hun mener at VG-journalist Lars Joakim Skarvøy var klar over at hun ikke oppfattet Giske-møtet som ubehagelig.​

Les hele Sofies historie om kvelden på Bar Vulkan og tiden etterpå her.

Sofie viste også til en SMS som hun hadde sendt til VGs journalist kort tid før samtalen med Steiro. Der gir hun klar beskjed om følgende: Hun opplevde å ha blitt feilsitert, at hun ikke ble hørt og at hun følte seg presset av VG.

– Ikke beklag, men ta selvkritikk

En av årsakene til at Steiro var på banen og snakket med Sofie, var at NRK hadde publisert et annet sitat fra Sofie. Der ga hun uttrykk for at Giske-møtet var hyggelig og at hun ikke opplevde det som upassende eller ubehagelig.

26. februar, fem dager etter at VG publiserte sin sak, var Giskes dans og VGs håndtering tema i «Debatten» på NRK. Gard Steiro ga politisk redaktør, Hanne Skartveit, oppgaven med å forsvare avisen på riksdekkende TV.

Skartveit fikk av Steiro beskjed om å «ikke beklage, men ta selvkritikk». Unntaket var om Sofie eller Maiken, venninnen som filmet dansen, selv stilte i studio. Da kunne Skartveit beklage overfor dem, skriver Skartveit i en redegjørelse i VGs egen rapport om Giske-videoen.

STO FREM: Forrige onsdag sto Sofie (27) frem og fortalte om sine opplevelser i møtet med VG. (Foto: Tom Rune Orset / TV 2)

Hanne Skartveit hadde imidlertid en utfordring: Hun var på ferie den uken saken om dansevideoen ble publisert. Dermed hadde hun et særskilt behov for å skaffe seg et bilde av hva som skjedde forut for publisering.

Det fikk hun ikke.

Oppvaskmøte dagen derpå

I «Debatten» sa Skartveit at VG «bomma», men hun sto fast ved at avisen hadde sitert Sofie og venninnen Sofie riktig.

– Vi har sitert dem riktig.

Programleder Fredrik Solvang repeterte spørsmålet.