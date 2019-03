Statsborgerskap til migrantbarn som avverget terrorangrep

STATSBORGERSKAP: Adam el Hamami (venstre) og Ramy Shehata (midten) får statsborgerskap av Italias innenriksminister Matteo Salvini (høyre). Foto: Riccardo Antimiani/ANSA via AP

Italias innenriksminister Matteo Salvini gir to migrantbarn statsborgerskap etter at de forrige uke bidro til å avverge et terrorangrep på en kapret buss.