Alle vet at det er svindyrt å bli tatt for å ha kjørt for fort her i landet. Selv for en beskjeden fartsovertredelse blir det forelegg som svir skikkelig. Er overtredelsen drøy nok, kan forelegget faktisk passere 10.000 kroner med god margin.

Men er det så mye dyrere her på berget enn i andre land? Svaret på dette ser ut til å være ja. Det bekrefter en undersøkelse som Verve Search Ltd har gjennomført i samtlige OECD-land på vegne av britiske GoCompare, en tjeneste for sammenligning av forsikringer på nett.

Rangert etter pris

– Lite er mer irriterende enn å få fartsbot eller andre bøter hjem i postkassa, og det viser seg at Norge er i verdenstoppen på trafikkbøter, sier Kathrine Stakston i Verve Search til Broom.

OECD er en organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling med 36 medlemsland i Europa, Nord-Amerika, Asia, Midt-Østen og Oseania.

GoCompare har funnet prisene på bøter i alle OECD-landene, og rangert dem etter pris for følgende overtredelser:

- Kjøring 21 km/t over fartsgrensen (fartsgrense 70 km/t eller høyere)

- Bruk av mobiltelefon under kjøring

- Kjøring på rødt lys.

Norge dyrest

Undersøkelsen viser at Norge er det absolutt dyreste landet å bli tatt for fartsovertredelser i. Her koster det et forenklet forelegg på 6.400 kroner om du blir tatt med 21 km/t over fartsgrensen i 70-sone eller høyere.

Her er de 10 dyreste (omregnet fra britiske pund og avrundet):

1. Norge 6.400

2. Island 4.800

3. Estland 4.000

4. Storbritannia 3.820

5. Australia 3.650

6. Sverige 2.650

7. Sveits 2.350

8. Israel 1.800

9. Nederland 1.780

10. Italia 1.695

Svært mange fartssyndere knipes i laserkontroller. Foto: NTB Scanpix/Kallestad, Gorm

Mobilbruk dyrest i Canada

– I Norge utgjør boten drøyt 14 prosent av gjennomsnittlig månedslønn, og det vil kreve 3,06 dager i jobb for å betale den, sier Kathrine Stakston.

Verre er det nok likevel for esterne: I Estland utgjør boten nesten 32 prosent av gjennomsnittlig månedslønn, og den uheldige må jobbe 6,89 dager for å betale den.

I dag er det strenge restriksjoner på bruk av mobiltelefon i bil. Dyrest er ulovlig mobilbruk i Canada. Her kommer Norge langt ned på listen med vårt forelegg på for tiden 1.700 kroner.

Dette er de 10 dyreste landene for ulovlig mobilbruk:

1. Canada 2.450

2. Israel 2.420

3. Island 2.420

4. Nederland 2.320

5. Storbritannia 2.260

6. Australia 2.100

7. Spania 2.020

8. Norge 1.700

9. Italia 1.610

10. Danmark 1.550

Nesten en halv måneds jobb

– Denne boten utgjør bare 3,75 prosent av månedlig inntekt i Norge, og ville kreve mindre enn en dags arbeid å betale ned, sier Kathrine Stakston.

Den tredje overtredelsen som ble undersøkt, var kjøring på rødt lys. Her var bøtenivået høyest i Hellas, og her krever en rødt lys-bot nesten en halv måneds arbeidsinnsats for nedbetaling.

Til sammenligning klarer Ola Nordmann seg med ca. 15 prosent av månedslønnen, eller 3,25 dagers arbeid, selv om bøtenivået er omtrent det samme:

1. Hellas 7.050

2. Norge 6.800

3. Israel 3.600

4. Slovenia 3.000

5. Sverige 2.850

6. Nederland 2.350

7. Sveits 2.250

8. Australia 2.200

9. Danmark 2.050

10. Estland 2.000

Ikke bruk mobilen når du kjører i Alaska!

Når det gjelder Australia, Canada og USA, er eksemplene på bøter hentet fra New South Wales (Australia), British Columbia (Canada) og Los Angeles (USA). I disse landene kan det være veldig store forskjeller på bøtenivå i forskjellige stater eller provinser.

I USA er for eksempel boten for ulovlig mobilbruk i Alaska ca. 83.000 kroner, omregnet fra amerikanske dollar – mens det ikke er ulovlig å bruke mobil under kjøring i Montana.

Boten for den aktuelle fartsovertredelsen er ca. 8.300 kroner i Nevada – mens den er beskjedne 180 kroner i Oklahoma og Alabama.

