Bare et par måneder etter at han tok over ansvaret for det sportslige i den maltesiske klubben Birkirkara, gir John Arne Riise seg og flytter hjem.

Det bekrefter Riises manager Erland Bakke til Dagbladet.

– De skrev under en kontrakt på fire måneder som Riise ikke ønsker å forlenge. Han har bare gode ting å si om oppholdet, men føler seg klar for nye utfordringer, sier Bakke til Dagbladet.

I klubben har han også fungert som trener, og ambisjonen er nå å bli trener i Norge.

– John Arne synes oppholdet på Malta var gøy. Han føler treneryrket er noe for han, og er klar for større oppgaver, sier Bakke.

Birkirkara ligger på 6. plass i ligaen etter at 21 av 26 kamper er spilt.