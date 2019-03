– Må lytte til det Sofie har å si

Syv dager etter at TV 2 Nyhetene fortalte historien om Sofie (27) og hennes opplevelser med VG, er avisen ferdig med sin evaluering.

Onsdag kveld holdt VG pressekonferanse.

Under pressekonferansen opplyste VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken at Lars Joakim Skarvøy er enig med VG om å ta seks måneders permisjon.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund mener at forholdet til Sofie og hvordan mediene håndterer kilder som er uvant med mediene, er det viktigste spørsmålet.

Skarvøy fastholdt onsdag overfor Medier24 at sitatet ikke var fabrikkert, og at det ble til i samtaler og diskusjoner med Sofie. Til NRK sa Skarvøy at «hun forteller en annen versjon nå».

– Har et spesielt ansvar

– Jeg ser at journalisten har gått ut i ihvertfall i et medium og sagt at hun muligens har sagt det, men kanskje ikke står inne for det. I min forstand av presseetikken skal denne kilden ivaretas på best mulig måte. Hvis hun ikke kjenner seg igjen i dette, så er det VGs ansvar.

Videre sier hun:

– Man må lytte til det kilden forsøker å si. Hun har gjentatte ganger forsøkt å komme fram med sin historie uten å lykkes. Det er den alvorligste feilen i denne saken, sier Floberghagen til TV 2.

Lars Joakim Skarvøy har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag kveld.

Pressetoppen mener det er stor forskjell på profesjonelle kilder og personer som ikke har vært i mediene før. De sistnevnte har mediene et spesielt ansvar for, mener generalsekretæren.

– Veldig ofte vil det stå ord mot ord. Poenget her er at det er veldig stor forskjell på profesjonelle kilder og kilder som er uvant med mediene, og som aldri har vært oppe i den type situasjoner tidligere. De har mediene et spesielt ansvar for å håndtere skikkelig, sier Elin Floberghagen.

I VGs evaluering heter det at premissene for Skarvøys samtaler med Sofie ikke var tilstrekkelig klarlagt, spesielt i skillet mellom samtale og intervju.

Mats Rønning, leder i Presselosjen, sier til TV 2 at profesjonelle aktører er vant til å være i intervjusituasjoner, og at de forstår premissene for om det er en samtale eller et intervju.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at når man har å gjøre med mennesker som ikke er vant med medier, bør slike forhold avklares i forkant. Man bør bruke tid med dem. Man må være åpen om sammenhengene sitatene skal brukes i, og også om konsekvensene av et oppslag, sier Rønning til TV 2.