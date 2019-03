«Nivåsjokk» og «kultursjokk» for LSK Kvinner: – De lever i en annen verden

Reiten: – De lever i en annen verden enn det vi gjør

LSKs spillere erkjenner nivåforskjellen, men mener at det også finnes logiske forklaringer bak. På direkte spørsmål om hun er overrasket over nivåforskjellen, svarer Guro Reiten ​rett fra hjertet.

– Både ja og nei. På den ene siden hadde jeg ikke trodd og ønsket det, men samtidig så lever de i en annen verden enn det vi gjør. De har noen millioner i året, de har alt lagt til rette, og vi sliter nå her med det vi har.

– Sist kamp var man lei seg fordi man ikke følte at man fikk vist noe, i dag er det litt bedre, men samtidig så tror jeg vi har en del å gå på. Jeg tror ikke vi får vist frem alt vi kan i dag, men de har mange stjerner som er vant til å spille slike kamper. Ingen av oss har spilt en kvartfinale før. Vi får ta det med oss.

– For din egen del, så hadde du vel trodd at du ville prege disse kampene mer? Du får ikke vist dine beste sider?

– Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg skulle selvfølgelig ønske det. En har lyst til å være med og prege enhver kamp, men får det ikke til her. Sånn er det bare. Hjem og trene, sier en selvkritisk Reiten.

Syrstad Engen: – Må jobbe med flere ting enn kun å trene styrke

Også Ingrid Syrstad Engen, som til sommeren skifter beite til tyske Wolfsburg, var overrasket over at Barcelona-spillerne viste seg å være så gode.

– I første kamp synes jeg nivået var enda høyere enn det jeg hadde forventet, og også bedre enn det vi hadde sett på video. Men spansk fotball er annerledes, og noe vi ikke møter hver dag. Det er ikke noen unnskyldning, men de utfordret oss på noen nye måter, og det er vi nødt til å jobbe med, sier hun.

Forrige sesong røk LSK stort mot Manchester City, og har siden den gang fokusert mye på styrke og utholdenhet i treningsarbeidet. Syrstad Engen etterlyser nå også bedring på de rent tekniske elementene av spillet.

– Vi må kanskje jobbe med flere ting enn kun å trene styrke og den slags. Det krever enda mer. Vi må bli kjappere med ball og slike ting. Måten vi har jobbet med styrke og løping har hjulpet oss veldig hittil i Champions League, og så blir vi nå utfordret på nye områder. Når vi har lite ball i laget, så blir vi enda mer stresset når vi først har den. Vi må jobbe med å ha ro når vi har den, og fortsatt skape ting.

– Stiller du selv høyere krav til deg selv enn det du har klart å vise frem?

– Ja. Spesielt i bortekampen, men det er jo litt vanskelig når hele laget ikke fungerer slik som vi vil, og det er vanskelig å gjøre ting selv. Det tror jeg alle kjenner på. Jeg hadde jo en drøm om å bidra enda mer enn det jeg gjør, sier Syrstad Engen.

Fiskerstrand innrømmer at forrige ukes tap var sårt

Cecilie Fiskerstrand, som ble kåret til banens beste på TV 2s spillerbørs i begge de to oppgjørene, innrømmer at forrige ukes nederlag - attpåtil på hennes egen 23-årsdag - var svært tøft å svelge.

– Vi hadde veldig troen på at vi skulle være på høyde med dem. Vi visste at det ville bli tøft, men vi trodde vi skulle gi dem god kamp. Det var litt overraskende i den første kampen, og det gjør det veldig sårt. Det var tøft i etterkant av den kampen, når vi går utpå der og oppriktig har troen på å klare å få et godt resultat, og får sånn bank. Jeg synes vi tar et steg i riktig retning, og jeg tror at dersom vi hadde fått spilt mot slik motstand hver helg, så hadde vi klart tatt det nivået, sier burvokteren.

Hyller publikumsoppmøtet: – Den største trøsten

Til tross for et tilnærmet håpløst utgangspunkt etter den første kampen, stilte publikum opp i hopetall på Åråsen onsdag. 5655 tilskuere er ny norsk rekord i Champions League-sammenheng for kvinner, og over 1000 mer enn det antallet som så Avaldsnes mot Lyon forrige sesong. TV 2s ekspert skryter av lillestrømlingene.

–Det er det å få være med på noe nytt. En nyvinning. De har et lag i kvartfinalen. De har vært overlegne i hjemlig liga i flere sesonger, og så får de muligheten til å bryne seg på de store. Det at folk stiller opp og viser at de bryr seg, hjelper kvinnefotballen noe veldig, sier Petter Myhre.

Også spillerne skryter voldsomt av støtten de fikk fra tribuneplass, og håper nå at det kan gi merkbar positiv effekt også fremover.

– Det er den største trøsten i dag. Det var helt fantastisk at så mange kom, og det er så god stemning selv om vi taper. Det er utrolig gøy å spille foran så mange folk. Jeg bare håper at alle har lyst til å komme igjen, og så skal jeg love at vi skal jobbe knallhardt for å gi dem litt bedre resultat og kamper, sier keeper Fiskerstrand.

Guro Reiten forteller om at hele kampdagen fikk en ny ramme rundt seg da hun forut for kamp så Lillestrøm-flagg og plakater av seg selv i bybildet i Lillestrøm.

– Det var helt sykt artig, og det gjelder ikke bare det som skjer på kampen, men hele dagen. Man skjønner «ja, det er fotballkamp her». Vi hører at folk heier hele tiden. De gir aldri opp, selv om vi er ute. Det var sykt kult, sier hun.

Kvinnefotball i vinden: – Kjempemotiverende

De siste ukene har fotballen på kvinnesiden sett over 60000 tilskuere bivåene Atlético Madrid-Barcelona i spansk toppdivisjon, mens 39000 tok turen til Allianz Stadium i Torino for å se Juventus-Fiorentina. LSK-profilene håper smitteeffekten vedvarer.

– Det er kjempemotiverende. 60 000 er jo bare helt sykt, men 5000 som vi hadde her i dag er jo mye. Jeg håper bare folk har lyst til å komme tilbake igjen, sier Guro Reiten.

– Det er sykt motiverende. Jeg håper bare det fortsetter, at det kommer flere og flere på kamper og at folk ser at måten vi spiller på, og at fotballen vi spiller er gøy og underholdende å se på, sier Cecilie Fiskerstrand.

– Jeg føler at det har vært mye oppmerksomhet nå. Vi har fått masse tilbakemeldinger på at folk ser på kampene på TV også. Det er artig å se på Barcelona, som er et jævlig bra damelag, sier Ingrid Syrstad Engen.