Frisk Asker - Vålerenga 7-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Vålerenga fikk bank i fjerde NM-semifinale borte mot Frisk Asker. Med 7-1-seieren til askerbøringene står det 2-2 i kamper.

Det var for øvrig Frisk Askers første seier på hjemmeis i sluttspillet.

– Shampo og Roy Johansen må ta en samling i bunn, men det deles ikke ut mer enn en seier, selv om det endte 7-1, sier TV 2-kommentator Espen Ween.

– Eneste er det mentale aspektet, spesielt fikk Asker-laget hull på byllen med tre scoringer i overtall, følger TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik opp.

Vålerenga sliter med sykdom i troppen, og trener Roy Johansen er usikker på om det blir noe bedre frem mot fredagens semifinale.

– Men vi kan ikke skylde på sykdom eller skader. Vi ble utspilt i Askerhallen, og det håper jeg alle kjenner langt inn i sjelen og hjerteroten, så de kan komme ut i en helt ny utgave på fredag, sier Johansen til TV 2.

Forrykende midtperiode

Kampen var knapt fem minutter gammel da Hampus Gustafsson lurte inn 1-0 for Frisk Asker. Endre Medby doblet ledelsen for Frisk drøyt fire minutter før pause.

Midtperioden var forrykende for Frisk Asker. Da vertene gikk av isen etter andre periode, ledet de hele 6-0. To mål av Mikkel Christiansen, en ny scoring av Medby og et sjeldent mål av Nicolay Andersen sørget for Frisk-fest på isen i Asker.

– Halvparten av Frisks scoringer i kveld er i overtall. Da har de like mange overtallsmål i denne kampen som tidligere i sluttspillet, kommenterte Bjørn Erevik.

Frisk-trener Jan André Aasland var meget fornøyd med det han fikk se av sitt lag i andre periode, men han

– Vi snakket i garderoben om at vi møter dem igjen om to dager. Da er det viktig å ha med seg det psykologiske overtaket. Da kan vi ikke legge oss ned, sa han.

Reservekeeperen storspilte

Martin Røymark scoret et trøstemål til 1-6 for Vålerenga i tredje periode.

– Det er bedre tendenser av Vålerenga i denne perioden, men det er nesten å forvente, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Steffen Søberg fikk hvile i tredje periode, der Joachim Svendsen storspilte i Vålerengas mål, men han måtte kapitulere da Gustafsson satte inn kveldens andre mål med kort tid igjen å spille.​

– Joachim gjorde en veldig bra tredjeperiode. Det var synd vi ikke kunne hjelpe ham med å holde nullen, sier Roy Johansen.

Stavanger Oilers og Storhamar møtes i fjerde NM-semifinale torsdag. Storhamar leder 2-1 i kamper.