Usynlig Reiten i LSK-exit bekymrer: – Hun er nødt til å stå frem

Lillestrøm-Barcelona 0-1 (0-4 sammenlagt)

Se Lieke Martens lekre vinnermål øverst.

LSK Kvinner gjorde en hederlig innsats, men tapte 0-1 og var i realiteten aldri i nærheten av å true Barcelona om plassen i semifinalen i Champions League.

Et tidlig baklengs gjorde oppgaven tilnærmet umulig etter 0-3-tapet borte, og LSK klarte aldri å sette trykk på gjestene over tid.

– Det er tross alt en litt bedre følelse i dag. Vi har litt bedre kontroll, men de er et nummer for store for oss. Vi klarer ikke henge med på tempoet over tid, sier LSK-trener Hege Riise til TV 2.

– Hva er den største forskjellen?

– Roen og tryggheten med ball. Det å dra av, og alltid nye spillere i nye posisjoner. Temposkifte i det de gjør.​

Savnet stjernene

Lagets største profiler klarte ikke å prege oppgjøret, slik de var avhengig av om de skulle hamle opp med spanske stjerner.

DUELL: Guro Reiten i duell med Barcelonas keeper. Foto: JON OLAV NESVOLD/BILDBYRÅN

– Vi er vant til at Guro Reiten briljerer i toppserien. Hun er kanskje seriens beste spiller. Hun begynner å bli fast inventar på det norske landslaget, men hun har vært tilnærmet usynlig i dag, sier TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Både Ingrid Syrstad Engen og Reiten hadde vi forventet mer av både på borte- og hjemmebane. Det er selvfølgelig utrolig vanskelig å prestere i slike kamper, men det er de spillerne som er nødt til å stå frem. Det er de som må gjøre det lille ekstra, istemte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

Guro Reiten hadde en ispose på låret etter kamp, men håper det ikke er en alvorlig smell. Hun hadde ikke forventet å prege kampen mer.

– Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg skulle selvfølgelig ønske det. En har lyst til å være med og prege enhver kamp, men får det ikke til her. Sånn er det bare. Hjem og trene, sier Reiten til TV 2.

– Se på ferdighetene de har. Den roen de har med ballen, selv på dette underlaget. De har ferdigheter som vi ikke er i nærheten av å ha, sier Reiten til TV 2.

– Vi ønsker ikke å spille på den samme måten som de, men vi har ikke nok ro til å utnytte sjansene vi får. I dag er det litt bedre enn forrige gang. Vi skaper noen sjanser og klarer å holde litt mer på ballen, men de er litt for god for oss.

Bekymret før VM

Selv om Cecilie Fiskerstrand i målet hindret et større tap var LSKs exit verken overraskende eller flau, men Gulbrandsen er bekymret med tanke på det som skal komme til sommeren: VM.