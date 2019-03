Den franske forsvareren Lucas Hernandez er klar for Bayern München fra 1. juli.

Overgangen fra Atlético Madrid koster tyskerne 80 millioner euro (770 millioner kroner). Det bekrefter Bayern München på sine nettsider.

Ifølge Sky Sports er det overgangsrekord for tyskerne. Hernandez er nesten dobbelt så dyr som landsmann Corentin Tolisso. Han ble hentet for 41,5 millioner euro.

Må opereres

23-åringen har signert en femårskontrakt.

– Jeg er veldig glad for at vi var i stand til å signere en av de beste forsvarsspillerne i verden, sier klubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

– Lucas kan brukes både i midtforsvaret og på venstreback. I tillegg vil Lucas fortsette vår tradisjon med fremragende franske spillere, og han vil styrke laget vårt.

I januar ble det kjent at landslagkamerat Benjamin Pavard også går til Bayern.

På den medisinske testen ble det avslørt at Hernandez har en leddbåndsskade i kneet, og skal i samråd med Atlético opereres umiddelbart.

Den tyske storklubben regner med å ha ham spilleklar til sesongstarten, men franskmannen har altså spilt sin siste kamp for sin nåværende klubb.

Takker Atlético

Franskmannen har vært tilknyttet til Atlético Madrid siden 2007, og har fått totalt 110 kamper for A-laget etter å ha gått gradene i ungdomssystemet. Han spilte Champions League-finale i 2016, og vant Europa League i 2018. Samme sommer ble han verdensmester med Frankrike.

– I dag er en veldig viktig dag for fotballkarrieren min. Bayern München er en av de beste klubbene i Europa og verden, og jeg er stolt av å være med å kunne kjempe om alle titler i fremtiden, sier Hernandez.

– Jeg vil gjerne takke Atlético, ledelsen, trenerne, lagkameratene og fansen for tolv flotte år. Atlético vil alltid være en del av meg. Nå er jeg glad for at jeg kan ta neste steg i Bayern.

Lucas Hernandez bror, Theo, spiller for Real Madrid.