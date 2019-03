Under et møte med Fabiana Rosales i Det ovale kontor onsdag, krevde USAs president Donald Trump at Russland trekker sine tropper ut av Venezuela. Det skriver Reuters.

Rosales er kona til Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaido.

– Russland må komme seg ut, var Trumps klare beskjed til de oppmøtte journalistene.

– Alle muligheter er åpne

På lørdag landet to russiske militærfly utenfor hovedstaden Caracas. Flyene hadde med seg nesten 100 soldater.

Amerikanske myndigheter mistenker at de russiske troppene består av spesialstyrker og eksperter på datasikkerhet.

Under møtet i Det hvite hus fikk Trump spørsmål om hvordan USA skal tvinge Russland til å forlate Venezuela.

– Vi får se. Alle muligheter er åpne, svarte presidenten.

– Uønsket provokasjon

Visepresident Mike Pence og Donald Trump møtte Rosales for å vise støtte til hennes ektemann, som i januar ble landets midlertidige president. Han mener president Nicolas Maduros gjenvalg ikke var gyldig.

– USA ser på Russlands militærfly i Venezuela som en uønsket provokasjon, sa Pence, og fortsatte:

– Vi ber i dag Russland om å trekke all støtte til Maduro-regimet, og stille seg bak Juan Guaido.