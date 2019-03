Elbilen Opel Ampera-e har hatt litt av en berg-og-dalbane i det norske markedet.

Opel var svært tidlig ute da de lanserte bilen første gang for over to år siden. Da kunne de tilby tilnærmet Tesla-rekkevidde, til en startpris på under 300.000 kroner.

I elbillandet Norge var dette oppskriften på bil-lykke. Både for Opel-importøren, forhandlerne og ikke minst elbil-hungrige kjøpere. Folk gikk mann av huse for å sikre seg Opels nye elbil.

Men så gikk mye skeis. Importøren fikk ikke i nærheten av nok biler til å dekke etterspørselen. Mange kunder ble misfornøyde, prisene gikk opp – og til slutt fikk forhandlerne beskjed om å ikke ta imot flere bestillinger.

– Salget går trått

Nå har Opel fått ny importør i Norge, som tidligere i går gikk ut med det som ble sett på som en skikkelig gladnyhet: De hadde klart å sikre seg mellom 1.500 og 2.000 nye eksemplarer av Ampera-e. Disse skal gå i produksjon fra april måned og utover. Det vil si at bilene leveres til kundene i 2019.

Men dette skal ikke ha skapt noe rush ute hos forhandlerne. Tvert imot. Nå melder bransje-nettstedet Bilnytt (krever abonnement) at salget går trått. De siterer forhandlere som sier at det bare er én mulighet for å bli kvitt bilene: At prisene settes ned. Også at et priskutt skal være på gang.

Ingen fra Opel har ønsket å kommentere dette til Bilnytt.

Johnny Danielsen ble nylig sjef for Opel i Norge. Nå gjenstår det å se om han snart vil kutte prisen på Ampera-e.

Tøffere å selge

Prisen på Ampera-e ligger nå på 399.000 kroner. Det er over 100.000 kroner mer enn det bilen kostet da den først ble lansert. Og i mellomtiden har det kommet en rekke nye konkurrenter:

– Rekkevidden er fortsatt imponerende god, men vi kommer ikke utenom at Ampera-e både har mistet nyhetens interesse – og at markedssituasjonen er betydelig tøffere nå enn da den først kom. Nye modeller har kommet til. Og ikke minst har vi kommet mye nærmere en stor bølge av nye elbiler. Da er det ikke rart at det er tøffere å selge Ampera-e, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Kundene kan ha gått lei

Hyundai Kona, ny Nissan Leaf, oppgradert BMW i3 med lengre rekkevidde og Kia e-Niro er noen av konkurrentene. Og ikke minst: Tesla har endelig begynt å levere ut sin "folkebil" Model 3 i det norske markedet. Med 4x4, mye krefter og lengre rekkevidde, er den en tøff konkurrent til Ampera-e. Teslaen koster bare rundt 50.000 kroner mer.

– 399.000 kroner er nok det jeg vil si en overpris for Ampera-e. Med alt som har skjedd både med Ampera-e og med konkurrentene, burde den hatt en lavere pris nå. Kanskje er det også så enkelt som at noen kunder rett og slett har gått litt lei, etter alt rotet som har vært rundt denne bilen. Det er på mange måter synd, for Ampera-e fortjener egentlig en skjebne bedre enn dette. Ampera-e er suksessbilen som ble en flopp, sier Benny.

Tesla Model 3 leverres nå ut for fullt i Norge. Mange konkurrenter har havnet litt i skyggen av denne nå.

Hvor mye billigere?

– Hvis priskuttet kommer, hvor stort tror du det blir?

– Det er veldig vanskelig å mene noe kvalifisert om det. Importøren må gjøre en totalvurdring her, sikkert også med innspill fra forhandlerne. Hvis det skal være noe poeng med et priskutt, bør det være såpass stort at det blir lagt merke til. Men samtidig er det vel neppe noen som er villig til å selge bilen med tap.

– Hvis jeg skal ta et råtips, vil jeg tippe ny pris et sted mellom 350.000 og 375.000 kroner. Så gjenstår det å se om det kan bety ny fart i salget. Personlig mener jeg at den ikke bør koste mer enn 350.000 kroner om den skal ha sjanse til å hevde seg i dagens tøffe marked, avslutter Benny.

