– Han har stått på akkurat samme forklaring hele tiden, så nå er det en enorm lettelse å bli trodd av retten, sier mannens forsvarer Anne Elisabeth Kroken.

Hendelsen fant sted i en bolig i Sandnes våren 2017. Der var tiltalte invitert på det Gulating lagmannsrett kaller en jentefest. Tre andre personer var til stede, alle kvinner.

I løpet av kvelden ble det drukket alkohol og røkt hasj. To av kvinnene skal i en periode ha satt seg for seg selv fordi de ikke likte at en mann var invitert på jentefesten deres.

La seg på barnerommet

Sent på kvelden ble en av kvinnene hentet av kjæresten sin, mens den fornærmede kvinnen gikk for å legge seg. Den siste kvinnen skal da ha bedt tiltalte gå inn på rommet der venninnen lå og sov, fordi de ville ha ham med på trekant.

Et av stridsspørsmålene i retten har vært hvorvidt tiltalte fikk med seg at de tre kvinnene diskuterte mulig trekant-sex i løpet av kvelden. De tre snakket nemlig et språk tiltalte ikke forstod.

Fornærmede skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ønsket å være med på noen trekant. Hun valgte å legge seg på et barnerom fullt påkledd, angivelig slik at tiltalte og den siste kvinnen skulle få det største soverommet for seg selv.

– Skuffet og overrasket

Den fornærmede kvinnen har forklart at hun sov da mannen kom inn på rommet, og at hun våknet av at han var inni henne. Hun var fremdeles delvis påkledd.

Tiltalte, på sin side, forklarer at kvinnen responderte da han tok på henne i sengen. Han mener hun lagde lyder og befølte ham tilbake.

Samtidig har tiltalte forklart at han mener å huske at øynene hennes var lukket.

Etter hendelsen skrek kvinnen og slo etter mannen en gang før hun løp ut av boligen. En kompis av henne hjalp henne til voldtektsmottaket.

– Hun er veldig skuffet over dommen. Tiltalte ble enstemmig domfelt i tingretten, så denne overraskelsen var stor, sier kvinnens bistandsadvokat Kjersti Jæger.

Det var Dagsavisen som først omtalte saken.



Vil ikke vise meldinger

Fire av fem dommere i lagmannsretten har kommet til at mannen må frikjennes.

Det er stikk i strid med dommen fra Jæren tingrett – der mannen ble dømt til tre år og åtte måneders fengsel. I tillegg var han dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Lagmannsretten legger blant annet vekt på at den fornærmede kvinnen ikke har tillatt politiet å se på meldingene som ble utvekslet mellom henne og tiltalte i etterkant av hendelsen.

– I tillegg har det vært engasjert en privat etterforsker, og det har blitt innkalt noen nye vitner som har gjort at man har fått belyst deler av saken bedre, sier Kroken, som ikke var mannens forsvarer i tingretten.

Tiltalte ble pågrepet like etter hendelsen for to år siden. Han har ikke sittet varetektsfengslet i saken.

– Det har vært en svært vanskelig periode for ham, sier Kroken.

Det har ikke lykkes TV 2 å få kontakt med statsadvokat Birgitte Budal Løvlund. Det er derfor ukjent om påtalemyndigheten vil anke dommen til Høyesterett.