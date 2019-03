Forventningene var store da Daouda Bamba i fjor sommer ble klar for Brann for rundt åtte millioner norske kroner.



Bamba scoret riktignok fire mål, men han slo aldri for fullt gjennom i Brann-drakta i fjor. I år derimot har Brann-spissen skumle hensikter.

– Jeg vil være best. Jeg vil score flest og være best. Folk tenker gjerne jeg er dum når jeg sier slike ting, men jeg er ikke redd for det, sier Daouda Bamba til TV 2.

I år har Brann-spissen fått med seg en hel oppkjøring med sin nye klubb. Det håper han skal være en suksessformel.

– Det er noe helt annet å være med på en oppkjøring over to-tre måneder i stedet for å bare ha trent med klubben din i noen uker. Nå vet jeg hvordan treneren tenker, hvordan Brann spiller og alle de tingene der. Jeg tror det blir en stor fordel, sier Bamba.

Selv om Bamba kostet åtte millioner i fjor sommer, har han ikke vært et utpreget førstevalg gjennom vinteren. Men i siste treningskamp, der Brann testet en ny 3-5-2-formasjon, var Bamba inne på laget.

– Jeg er klar for å jobbe hardt for Brann. Jeg vet at om jeg skal spille her, så må jeg være på hundre prosent. Det er jeg klar for, sier Bamba.

Vil bli norsk statsborger

Han er for alvor i ferd med å finne seg til rette i Norge og Bergen by, selv om han naturlig nok påpeker at det regner mye i Bergen.

Utenfor banen er han student. Bamba vil svært gjerne beherske norsk bedre enn han gjør i dag.

– Jeg forstår det meste nå. Men jeg er flinkere til å forstå enn å snakke selv, sier 24-åringen entusiastisk.

Det er seks år siden han kom til Norge for første gang. Neste år kan han søke om norsk statsborgerskap. Det har han avslørt til Bergensavisen at han har planer om å gjøre.

Til TV 2 innrømmer Bamba om at tanken om å spille for det norske landslaget har streifet ham.

– Ha-ha! Hvis jeg spiller for det norske landslaget, så kan jeg i alle fall love deg en ting. Da vinner vi EM, melder Bamba på karakteristisk vis.

– Ser du for deg at du kan spille på det norske landslaget?

– Svigermoren min og jeg snakket om at det var en mulighet! Jeg vet ikke, jeg altså... Det kan jo skje, men jeg er ikke norsk enda, så det er vel for tidlig å snakke om det, sier han.

– Føler du deg norsk?

– Ja, jeg har jo bodd her ganske lenge nå. Og så har jeg jo betalt skatt, sier Daouda Bamba - og bryter ut i latter.

Brann og Bamba serieåpner borte mot Odd til helga.