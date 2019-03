Denne kvinnen (71) har aldri opplevd smerte eller redsel

Jo Cameron (71) fra Inverness i Skottland har hele livet sett på seg selv som en «happy-go-lucky»-type person, med eksepsjonelt god helse.

Ikke før hun var 65 år begynte legene å mistenke at det var noe helt eksepsjonelt med henne.

Cameron merket at hofta ga etter noen ganger og gikk til lege. Siden hun ikke følte noen smerte ble hun avvist av leger og sykehus i fire, fem år, skriver The Guardian. Da hun endelig fikk røntgenundersøkelse, viste det seg at hun hadde store ødeleggelser i hofteleddet, noe som vanligvis ville gi store smerter.

– Jeg følte ingenting. Legene kunne ikke tro det, forteller Cameron.

Cameron fikk operert inn en ny hofte. Etter denne operasjonen begynte legene å mistenke at det var noe veldig uvanlig med kvinnen. Hun klarte seg med to paracet etter operasjonen, og viste ingen tegn til stress. Dette gjorde legene så forbauset at de satte i gang en større utredning av henne.

To genmutasjoner

Nå har forskere konkludert med at Cameron har to genmutasjoner som knytter seg til evnen til å sende smertesignaler til hjernen. Resultatene ble publisert i British Journal of Anaesthesia torsdag.

Det er ikke bare manglende evne til å føle smerte som gjør Cameron spesiell. Hun føler heller ikke redsel og får aldri panikk. Hun er også mer glemsom enn andre, og sier hun ofte kan glemme ord midt i setningen, eller hvor hun har lagt nøklene.

Forskerne har funnet ut at de to genmutasjonene sammen fortrenger smerte og redsel, samt fremmer lykkefølelse, glemsomhet og helbredelse av fysiske sår.

På en medisisk test for stressreaksjon scoret hun 0 av 21 på skalaen. På en test for depresjon, scoret hun 0 av 29.

– Jeg visste jeg var en happy-go-lucky type person, men jeg ante ikke at jeg var annerledes, sier 71-åringen.

Føler ikke frykt

Hun opplever heller ikke panikk eller frykt, ikke engang i alvorlige situasjoner.

Jo Cameron forteller at hun var i en bilulykke for to år siden. En varebil kjørte i bilen hennes, og hun havnet på taket i grøfta. Etterpå kravlet hun ut av bilen og måtte gå og trøste den skjelvende sjåføren i den andre bilen.

Den pensjonerte læreren sier hun ventet forgjeves på at smerten skulle sette inn da hun skulle føde.

– Jeg tenkte at så fort jeg kjenner smerte, så ber jeg om smertelindring. Men før jeg visste ordet av det hadde jeg født barna. Det var ingen intensjon om å være martyr, jeg følte bare ingen smerte. Jeg var forberedt på å ta hva som helst, fordi alle sa det kom til å bli forferdelig, sier hun til Reuters.