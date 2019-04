– Det var egentlig helt både helt tilfeldig og en litt spontan greie at jeg endte opp med denne.

Det sier 31 år gamle Anders Østlien fra Raufoss utenfor Gjøvik, når vi ringer for å forhøre oss litt om bilen han har lagt ut til salgs på Broommarked.

– Okei - fortell ...

– Jo, jeg satt en kveld rotet litt rundt på bilannonser på nettet. Egentlig uten noe spesielt mål eller mening. Da dukket det plutselig opp en Volvo S60 Polestar til salgs. Og jeg kjente at jeg fikk litt akutt "ha-begjær". Jeg tenkte bare at en slik bil må jeg ha...

– Så da ble det handel?

– Neida, er jo nesten Totning jeg, vet du. Vi er jo kjent for å bruke litt tid... Men en spire var i alle fall sådd i meg og jeg sjekket litt opp rundt modellen og biler som var til salgs.

– Det endte, litt tilfeldig, opp med at jeg solgte en Volvo XC90 T8 og kjøpte denne S60 Polestaren helt ny, forklarer 31-åringen.

Volvo S60 Polestar er et diskret råskinn.

Råskinn fra Volvo

Hvis du ikke helt vet hva en S60 Polestar er for noe, er ikke det så rart. Polestar er, eller skal vi si var, Volvos "hus-trimmer". Litt slik som AMG er med Mercedes, M-Sport for BMW og RS for Audi. Altså det grommeste og sprekeste. Her snakker vi skikkelig potent motor, matchende hjuloppheng og bremser for å få stoppet spetakkelet og skikkelige hjul for å få bilen til å holde seg på veien.

Selvfølgelig med sportsinteriør og en del unike utvendige detaljer som spoilere eksosanlegg, egne emblemer etc. For Volvos del byr S60 Polestar på en 2-liters bensinmotor med hele 367 hestekrefter, 0-100 km/t på under 5 sekunder, firehjulsdrift og 8-trinns automatkasse. Polestar-bilene fra Volvo er nummererte. 1.500 ble bygget totalt. Anders sin Onyx svarte sedan (du fikk den som V60 stasjonsvogn også) den eneste i Norge og bærer nummer 383.

Men for å gå litt tilbake. Vi sa; var. Nå får man ikke kjøpt Volvo-Polestar mer. Polestar er nemlig skilt ut som eget bilmerke og de første modellene er rett rundt hjørnet. Vi snakker fortsatt typiske "power-modeller" med frisk effekt og høy morofaktor. Den første som heter 1– enkelt og greit, er en ladbar hybrid, men fra neste modell som logisk nok heter 2, er det helelektrisk det er snakk om.. Og elektrisk skal det visstnok forbli framover.

Også innvendig preges Volvo S60 Polestar av det litt sportslige.

Må ikke selges

Men tilbake til Anders sin bil: Som så ofte før – smaker det, så koster det. Ny rundet S60 Polestar millionen...

– Mye penger, det Anders?

– Ja, fy flate... Men jeg fikk jo litt penger for T8-en jeg hadde, heldigvis. Dessuten er det en jæskla gøyal bil da, så jeg angrer ikke, sier Anders og det er nesten så man hører gliset hans gjennom telefonen når han sier det ...

– Du har ikke kjørt så mye med den heller – 6.200 kilometer?

– Nei, til tross for at dette har vært bruksbilen, har den ikke gått så langt. Jeg kjører sjelden så mye med bilene mine, jeg, forklarer den sympatiske selgeren, nesten litt unnskyldende.

– Men hvorfor selger du den da?

– Dette er ikke noen bil jeg MÅ selge, men jeg må innrømme at en bil med litt mer plass og kanskje også litt mer komfort frister, litt. Akkurat hva det blir vet jeg ikke. Men kanskje en XC90 igjen eller en XC60.

– Det går liksom i Volvo skjønner jeg …

– Ja, det gjør det. Jeg liker Volvo og så jobber jeg også på Bilia på Gjøvik, med Volvo, så da blir det liksom slik, forklarer Anders

– Nå har jeg hatt denne Polestaren og gjort det. Det har vært moro det, men nå er jeg liksom ferdig med det.

– Men du, XC90 eller 60 – er liksom ikke helt samme draget i de for en ung mann som er glad i litt fart og spenning, eller?

– Nei, det er det jo ikke, men vi snakker bil til hverdagsbruk her. Da er både plass og komfort viktig. Dessuten har jeg en gammel Volvo 240 også, når jeg trenger å få rast fra meg litt. Den har dere skrevet om før på Broom. Da ringte du meg også …

Dette er bilen som Anders skal selge. Faksimile fra Broommarked.no

Har en grom Volvo til

Etter noen sekunder i tenkeboksen faller brikkene så smått på plass. Det var noe med både navnet, dialekten, stemmen og måten Anders snakker på som gjør at det liksom er noe kjent, uten at jeg klarer å plassere det med en gang.

Så smått dukker det noe opp i tankene her. En blå 240 som det var gjort mye med og som var veldig dyr. Tror jeg og jeg spør forsiktig.

– Okei, en blå en?

– Ja – det er riktig det!

– En som kostet mye penger, prøver jeg meg fram …

– Ja – riktig det også.

Så kommer jeg på det. Det var jo denne karen som takket nei til et bud på én million kroner for en gammel Volvo 240, for fanken!

– Stemmer det, sier Anders med en liten latter. Jeg har den fortsatt. Holder på å gjøre den klar for sommerens banekjøring nå i disse dager. Gleder meg til å få den ut og få luftet den litt igjen!

Med både en rå 240 i garasjen og denne S60 Polestaren tilgjengelig, er det kanskje lettere å forstå at Anders velger å bytte ut den ene med noe mer komfortabelt og med noe mer plass.

Begge bilene ser også ekstremt velholdte ut, så man løper neppe noen stor risiko ved å kjøpe bruktbil av Volvo-teknikeren fra Raufoss.

