Stjernen rykker ut til bråkmakerens forsvar etter ny skandaleuke

– Jeg visste at jeg kom til å få ham sparket ut. Jeg elsket det, og jeg elsket hver eneste del av det. Jeg tror publikum elsket det også, sa han da.

SINTE: Kyrgios (nede til venstre) og en tilskuer i ordkrig underveis i kampen. Foto: Geoff Burke NOK: Tilskueren blir fraktet bort av politi. Foto: Julian Finney

Forsvares

Men noen hatet det nok også. Nick Kyrgios splitter tennisfolket.

– Denne klovnen er kanskje bra for sirkus, men jeg er sikker på at han ikke er bra for tennis, er en fan sitert av The Guardian på.

FAN: Eugenie Bouchard. Her fra en kamp i Australian Open i januar. Foto: Jewel Samad

Rafael Nadal har kalt ham for respektløs, mens en annen stjerne forsvarer australieren.

​– Hvordan er han ikke bra for sporten? Han får ESPN til å snakke om tennis, skriver Eugenie Bouchard på Instagram, og legger ved en video fra den amerikanske TV-kanalen, der de siste dagers hendelser diskuteres.

– Vi kjenner alle Nick. Han er en fantastisk spiller, med en fantastisk serve. Spesielt når han har en god dag. Det er vanskelig å forutse hvordan kamper mot ham blir, alt kommer an på ham, sier Borna Coric etter onsdagens seier.

Og akkurat serven til Kyrgios har vært i søkelyset i det siste. Selv der klarer han å sette sinnene i kok.​ I det siste har han nemlig tatt i bruk underarmslag på serven. Det er svært uvanlig på elitenivå i tennis.

INGEN FAN: Rafa Nadal. Her fra kampen mot Kyrgios i Acapulco. Nadal tapte. Foto: Pedro Pardo

– Genial

Han brukte det da han slo Lajovic i Miami Open, men også da han slo selveste Rafael Nadal i Acapulco tidligere i år. En forsmådd Nadal var særdeles litt fornøyd.

– Han er en spiller med enormt talent, og han kunne vunnet Grand Slam-turneringer eller kjempet om førsteplassen på rankingen, men han mangler respekt for publikum, motstanderen og seg selv, sa Nadal.

– Jeg vet ikke hvor mye respekt de andre viser dem, men jeg kommer ikke til å virkelig respektere noen fordi de kan slå en ball over nettet. Det er ikke nok for meg å respektere dem, var Kyrgios svar.

– Hvorfor ville jeg gi de beste verden en ekstra fordel? De har allerede fordelen med alltid å spille på de beste banene, i de beste forholdene, så jeg vet ikke hvorfor jeg ville gi dem enda mer. Det de gjør for sporten er stort, de inspirerer millioner rundt hele kloden, men når jeg er på banen konkurrerer vi, og jeg kommer ikke til å prøve å være vennen deres.

Rebellen får også støtte fra andre tennis-notabiliteter.

– Hele poenget med tennis-konkurransen er å forstyrre motstanderens spill ved å legge press på motstanderen, gjennom å forandre fart, skru, retning, dybde eller høyde på ballen. Det inkluderer serven. Kyrgios er et geni. Jeg er overrasket over at ikke flere spillere gjør det, sier Judy Murray – tennistrener og mor til verdensstjernen Andy Murray.

Jevnlig i trøbbel

Negative overskrifter rundt Nick Kyrgios er imidlertid ikke noe nytt i hans 24. år. Det har fulgt ham siden han var en ung gutt. Her er et lite utdrag...

I 2018 måtte BBC beklage etter at Nick Kyrgios onani-gest under en turnering i Australia ble sendt ut til deres seere. Han angret imidlertid ikke.

– Jeg bryr meg ikke, sa han etter kampen.

I 2017 skapte det oppsikt da han dukket opp i en t-skjorte som portretterte USA-president Donald Trump som djevelen.

I 2016 ble han utestengt i to måneder etter at han ikke prøvde å vinne en kamp i Shanghai Masters. Straffen ble redusert til fem uker, etter at han aksepterte å gå til idrettspsykolog.

I 2015 ble han skjelt ut av tennisstjernen Stan Wavrinka etter at han midt under kampen hevdet at en annen australier hadde hatt sex med sveitserens kjæreste.

Men på typisk Nick Kyrgios-manér: Samme år skapte 20-åringen også positive overskrifter med et kanonslag i Wimbledon-turneringen som forbløffet ekspertene.

Tre år senere traff Kyrgios' serve i 217 km/t en balljente i samme turnering, selvsagt ved et uhell. Da ga han den unge jenten trøst i det hun gikk av banen.