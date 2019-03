Steiro blir værende – Skarvøy tar permisjon

Syv dager etter at TV 2 Nyhetene fortalte historien om Sofie (27) og hennes opplevelser med VG, er avisen ferdig med sin evaluering.

Onsdag kveld holdt VG pressekonferanse.

Under pressekonferansen opplyste VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken at Lars Joakim Skarvøy er enig med VG om å ta seks måneders permisjon.

Medier24 møtte Skarvøy onsdag kveld. Til nettstedet uttaler Skarvøy at saken han skrev var mangelfull, og at han står bak avisens beklagelse.

– Jeg har ikke fabrikkert et sitat. Det ble til i samtaler og diskusjoner med Sofie, og er basert på hennes opplevelser med Trond Giske på Bar Vulkan. Det er viktig å legge til at jeg har ikke gjort en god nok jobb. Jeg har gjort en dårlig jobb i å gjøre Sofie forberedt på omfanget og konsekvensene, sier Skarvøy.

Steiro blir værende

VGs styreleder Torry Pedersen kunne under onsdagens pressekonferanse fortelle at sjefredaktør Gard Steiro blir værende som ansvarlig redaktør.

– Styret mener prinsipielt at det er særdeles viktig at medieeiere klart uttrykker at det skal være lov, også for redaktører, å gjøre feil. Om redaktøren ikke kjenner den tryggheten, vil vi få en mer tannløs presse, sa Pedersen.

Han uttalte at det er «en del av redaktørrollens egenart å kontinuerlig eksponere ferskvare for lesere hver dag».

– Da vil det av og til begås feil. Blir de begått, må de rettes og beklages. Det er ingenting i redaktør Steiros utøvelse av redaktørrollen i VG som viser at han ikke er dette ansvaret bevisst. Det er ingen proporsjonal konsekvens om Steiro skulle måtte gå av som redaktør i VG på grunn av denne saken, sa Pedersen.

Pedersen opplyste videre at Steiro har «et samlet styres fulle tillit til å lede VG videre og gjennomføre de foreslåtte tiltakene».

Steiro vil ikke trekke seg

Sjefredaktør Steiro sa onsdag kveld at han er takknemlig for rapporten som er utarbeidet.

– Rapporten konstaterer at det er gjort feil, og som redaktør er det mitt ansvar. Rapporten slår fast at jeg har gjort personlige feil, og jeg stiller meg fullt og helt bak konklusjonene om min rolle og involvering, sa Steiro.

Han var klar på at den opprinnelige artikkelen ikke burde vært publisert, og at den burde vært beklaget tidligere og tydeligere.

– Så er det noen som har spurt om jeg vil trekke meg som følge av denne saken. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg har styrets tillit, og jeg opplever å ha redaksjonens tillit. Om publikums tillit til VG er svekket, er jeg sikker på at den kan gjenvinnes, sa Steiro.