Super-SUVen Lamborghini Urus kom på markedet i fjor. Med det fikk verdens rikeste et nytt leketøy. Lamborghinien er en av verdens heftigste SUV-er, med en prislapp som står i forhold til det.

På norske skilter ender prisen på rundt 3,5 millioner. Det har imidlertid ikke stoppet et godt antall nordmenn fra å bestille.

Den eksklusive bilforretningen Autoxo fikk 16 bestillinger allerede før bilen ble lansert, og flere er på gang.

For Lamborghini betyr Urus en kraftig økning av salget. I fjor rakk de langt fra fullt produksjonsår av den. Likevel bidro Urus til salgsøkning på hele 51 prosent for merket.

Alt er bestilt

Det totale Lamborghini-salget endte i fjor på 5.750 eksemplarer. 1.761 av disse var helt nye Urus-eksemplarer. 500 av dem gikk til USA, resten ble spredt ut over hele verden, også til Norge.

Nå venter Lamborghini ytterligere oppgang i år. Ifølge bransje-nettstedet Automotive News planlegger de å ende på et produksjonstall mellom 7.000 og 8.000 biler i år. Det kunne vært betydelig høyere, men kapasiteten ved fabrikken setter her klare begrensninger.

Lamborghini har allerede nå inne bestillinger på alt de klarer å produsere av Urus de neste 10-12 månedene. Det skal ikke være aktuelt å gire opp ytterligere her:

Det ruller allerede eksemplarer av Urus på norske veier, og flere er bestilt. Foto: Autoxo.

Grunnlagt en helt ny klasse

– Vi vil ikke oversvømme markedet. Vi er fortsatt i et luksus-segment og vi vil ha kontroll over forholdet mellom tilbud og etterspørsel, sier Lamborghini-sjefen Fererico Foschini, til Automotive News.

Lamborghinis egne tall viser at så mye som 70 prosent av Urus-kjøperne er nye for merket. Det har da også vært en målsetning helt fra dette prosjektet ble satt i gang.

Urus er én av et eksklusivt knippe nye og rådyre SUV-er som har kommet på markedet de siste årene. Merker som Maserati, Bentley, Rolls-Royce og altså Lamborghini har alle kommet med SUV. Dermed har de bidratt til å lage en helt ny bilklasse, over merker som Porsche, Range Rover og Mercedes som tidligere har hatt et lite monopol på de mest velstående SUV-kjøperne.

Det kinesiske markedet er viktig her, men samtidig viser det seg at svært mange av disse bilene ender i USA, som nå også er det største markedet for Lamborghini.

Verdens raskeste

I likhet med samtlige andre Lamborghini-modeller, har også Urus et svært utagerende design. Det skal naturligvis ytelsene gjenspeile. Derfor har Lamborghini like godt laget verdens raskeste SUV, målt i toppfart.

Her stopper ikke speedometernåla før 305 km/t! 0-100 går dessuten unna på 3,6 sekunder, mens 0-200 er over på 12,8 sekunder.

Kreftene leveres fra en fireliters V8 biturbomotor. Den yter 650 hk og hele 850 Nm allerede fra 2.250 omdreininger.

Vi i Broom har testet bilen i Norge, her er litt av inntrykkene vi satt igjen med da:

Designet er særpreget, dette er ikke en bil som de som ønsker å være anonyme ute i trafikken!

Hatten av

Det er med en viss spenning vi tramper høyrepedalen i bunn for første gang. Rett og slett fordi vi er spent på om den nye V8-eren på 4 liter, leverer samme Lambofølelse som de fantastiske V-motorene med 10 eller 12 sylindre.

Yes! Det er godt å kjenne at åtteren ikke skuffer, på noen måte. Noe av den selvpustende V10-karakteren er riktignok ikke der, men fyy som dette går unna! På 6.000 omdreininger spytter motoren ut 650 illsinte hestekrefter.

Om bilen går bra? Noe så sinnssykt. Hatten av for italiensk kunst.

Les hele testen vår her.

Se Brooms test av Lamborghini Urus her: