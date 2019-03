Barna hennes reiste til IS i Syria. Nå kjemper Fatiha (47) for å få hjem de seks barnebarna derfra

Først da Fatiha (47) la bort skammen og stod åpent fram med krav om å få hjem de seks barnebarna fra Syria, begynte det å skje noe.

Nå oppfordrer hun familier til norske IS-krigere om å gjøre det samme. Hun er bestemor til barn som er oppvokst med mødre, som var aktive i å lære opp barn til å bli IS-krigere.

Det lille mursteinshuset til Fatiha ligger rett over veien for skolen i den lille landsbyen en times vei utenfor Brussel.

Der skal de største barna gå når de kommer hjem fra Syria. Belgiske myndigheter har sagt at barn under ti år som er i leire i Syria eller landene rundt skal hentes tilbake.

Tapt barndom

– Her har jeg gjort klar gaver til dem, sier Fatiha, og viser fram seks fargerike bæreposer med leker til barn i alderen ett år og til skolealder.

Over posene henger ryggsekker, klare til barnehage og skole. Hvert barnebarn har fått sitt navneskilt på veggen, navn som Mujahid og Shahid. Det første betyr kriger, det andre martyr, navn inspirert av hellig krig.

Barnerommene står klare. Sønnen, datteren og svigerdatteren reiste i 2013 til Syria for å slutte seg til IS. Etter press fra familien kom de tilbake etter ett år, men dro tilbake til Syria i 2015.

Barnas fedre er drept i kamp for IS. De to kvinnene, Tatiana Wielandt og Bouchra Aboudallal, er dømt in absentia til fem års fengsel i Belgia, for deltakelse i en terrororganisasjon.

– Har ingen frihet

Svigerdatteren Tatiana Wielandt innrømmer overfor den belgiske TV-stasjonen VRT at hun har tatt barndommen fra barna sine. Nå angrer begge kvinnene og vil hjem fra Al-Hol-leiren i Syria.

– De har tatt bort skoletilbudet vi hadde. Vi har ingen frihet her. Alt er tatt fra oss. Barna kunne ha levd et normalt liv. Det smerter å se hvor vondt de har det, sier Tatiana Wielandt til VRT.

Fatiha tar sterk avstand fra datteren og svigerdatterens omfavnelse av IS.

– Selvfølgelig blir de straffet. De fortjener å bli straffet. De fortjener straffen. Døtrene mine har selv satt seg i den situasjonen, men ikke barna deres, sier Fatiha.

Det tok lang tid før hun turde og orket å snakke åpent om familien og barnebarna. Å være mor til medlemmer av terrororganisasjonen IS er forbundet med mye skam.

Som mor var det et grusomt nederlag at barna hennes sluttet seg til en terrororganisasjon. Det var først da hun og andre bestemødre startet med ukentlige demonstrasjoner for å få barnebarna hjem, at myndighetene reagerte.