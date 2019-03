S​Høsten 2016 omtalte TV 2 selskapet i en serie reportasjer. En rekke kilder stod fram og fortalte hvordan de opplevde at nettkatalogselskapet 1801 Nummeropplysninga svindlet dem.

Det var Adressa som omtalte dommen først.

I fjor høst ble de to hovedmennene, styreleder Jonas Myrvold og daglig leder Amir Spjøtvold Mian dømt til fengsel i to år og fire måneder. Dette var betydelig strengere enn det aktor hadde bedt om, og vakte sterke reaksjoner hos de tiltalte.

Noe senere ble dommen fra Sør-Trøndelag tingrett opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Når saken nå for andre gang ble behandlet, ble straffen satt i tråd med aktors påstand: To år og to måneder, hvor ett år og en måned gjøres betinget.

Vil legge det bak meg

Mian sier til TV 2 at tiden etter svindelen ble avslørt har vært tøff. Han har slitt med å få seg jobb, og mener dette har sammenheng med presseomtalen av saken.

– Det har til og med vært vanskelig å finne bolig til familien min og meg, og jeg mener dette er fordi folk har lest om saken. Nå håper jeg saken etter hvert kan være mulig å legge bak seg, slik at jeg kan se fremover. Jeg skal sone, og deretter prøve å finne en ordentlig, vanlig jobb, sier Mian til TV 2.

Han sier seg fornøyd med en straff på to år og to måneder, med halvparten betinget. I tillegg ble han dømt til en inndraging av 235 000 kroner, skriver Adressa.

– Aller helst skulle jeg ønske at en større del ble gjort betinget, men når jeg ser på saken objektivt så er vel straffen omtrent der den bør være, sier han.

Uavklart for styreleder

Både Mian og styreleder Jonas Myrvold godtok opprinnelig tilståelsesdommer da saken gikk for retten i fjor høst. Det ble full forvirring da styreleder Myrvold først trakk tilståelsen da behandlingen skulle starte, før han igjen tilstod dagen etter.

Til Adressa ønsket ikke aktor i Sør Trøndelag politidistrikt, Aage Sliper Midling, å si om de hadde kommet til ny enighet med Myrvold om en ny tilståelsessak.

TV 2 har kontaktet Myrvold for å få en kommentar, uten å få svar.