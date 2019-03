Tirsdag fløy et fly av typen Saab SK60 rundt Blekinge-området sør i Sverige.

Flyet tilhører det svenske forsvaret.

– Jeg kan bekrefte at det er en pilot fra F17 som utførte et vanlig strekke og fløyet i henhold til rutinen. Det er en ren tilfeldighet, sier kommunikasjonsleder for Blekinge Flight Fleet, Helene Nyberg til Aftonbladet, som først omtalte saken.

Flyruten, som ble tracket hos tjenesten Flightradar24, viser en noe oppsiktsvekkende form.

– Er det ikke rart at en penis dannes ved et uhell?

– Jeg har snakket med piloten som var helt uvitende, sier hun videre.

På spørsmålet om hvordan dette kan skje, påpeker Nyberg nok en gang at dette er en tilfeldighet, og at dette ikke er noe hun har sett tidligere.

Dette er ikke første gang piloter har med viten eller uviten lagd en penis i skyene. I november 2018 ble to piloter satt på bakken i USA etter at de fløy en rute som lignet mistenkelig mye på en penis.

På Twitter fikk flymanøveren kritikk, men også mye skryt for hvor presist utført jobb pilotene har gjort.

Året tidligere måtte marinen igjen unnskylde da det eksakt samme skjedde over delstaten Washington med et av deres fly.