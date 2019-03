Nå skal ekspertene vise hvor i landet de anbefaler å bygge vindkraft

– Reflekterer dere som fagmyndighet noe rundt den signaleffekten det kan ha at dere definerer en del områder som «godt egnet» for vindkraft?

– Dette er et underlag som er nokså bredt diskutert med andre fagmyndigheter. Så jeg tror nok at denne rammen vil gi en retning på hvor det er riktig å gå. I tillegg vil dette være et signal til de aktørene som tenker å bygge ut vindkraft, at på de stedene vi peker på, vil det være mest aktuelt å bygge.

Redd for konsekvensene

De fleste steder der vindkraftutbygging står på trappene har det dannet seg grupperinger av ulik størrelse som viser sin motstand mot utbygging. TV 2 har nylig omtalt prosjekter ved Stølsheimen i Hordaland og i Agder, der utbyggerne møter kraftig motstand. Flere steder i Agder er nå vindkraftselskaper på utkikk etter de beste områdene.

Leder for Zero, Marius Holm, håper Nasjonal ramme for vindkraft på land kan virke avklarende.

– Jeg har forventninger om at myndighetene definerer klart hvor vi ikke skal bygge vindkraft. Samtidig håper jeg de finner områder som er mindre kontroversielle, som gjør at vi kan bygge ut fornybar energi for å bytte den ut med fossil energi, sier han.

Naturvernforbundets Maren Esmark sier hun er redd for hvilke konsekvenser nasjonal ramme kan få.

– Vi håper jo at myndighetene her strammer inn, og at vi ikke får vindkraft i urørte naturområder, sier hun.

Ba om utsettelse

Arbeidet vil bli overlevert av NVEs nye direktør Kjetil Lund mandag formiddag.

Prosjektrom for arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft på land. Rune Flatby, seksjonsdirektør (t.v.) og Erlend Bjerkestrand Prosjektleder Nasjonal Ramme for Vindkraft (t.h.). Foto: Chris Ronald Hermansen

– Vi opplever at vi har fått gode innspill fra alle relevante fagmyndigheter, og det grunnlaget vi legger frem nå er godt, sier direktør for konsesjon i NVE, Rune Flatby.

Den opprinnelige fristen for å levere arbeidet var 31. desember 2018. Denne ba NVE om utsettelse på, og fikk ny frist 1. april.

– Vi levererer fra oss dette nå, fordi vi har det vi mener vi skal ha, sier Flatby.