Politipatruljen var i utgangspunktet ute på et helt annet oppdrag da de kjente en kraftig lukt av cannabis i et område helt sørøst i Oslo.

De fant raskt frem til en bolig et stykke fra hovedveien, med god avstand til nærmeste nabo.

Inne i boligen fant politiet marihuanaplanter i nesten alle rom – til sammen 237 planter.

Huset var bebodd av to kamerater som denne uken ble dømt til fengsel for flere narkotikalovbrudd.

Nesten to år

En av dem, en 36 år gammel mann, blir av retten ansett som hovedmannen.

Hans 19 år gamle kompis flyttet til Norge for to år siden, men ikke for å drive med narkotika. «Dette var noe han forholdt seg til fordi han bodde hos N.N. (36-åringen)», mener Oslo tingrett.

– Vi er strålende fornøyde. Retten har hørt på hans forklaring om at han ikke har hatt noe med plantasjen å gjøre frem til noen uker før pågripelsen, sier 19-åringens forsvarer Petter Bonde. Mannen er dømt til 10 måneders fengsel.

Den 35 år gamle hovedtiltalte er imidlertid dømt til ett år og 10 måneders fengsel. I retten forklarte han at han dyrket plantene til eget bruk som selvmedisinering for blant annet ADHD og betennelser.

Politiadvokat Børge André Kristiansen i Oslo politidistrikt har ikke rukket å sette seg inn i dommen onsdag. Han ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Oppgitt over norsk lov

Ransakelsen av boligen fant sted 18. september i fjor.

«Huset var det tilrettelagt for det som fremstår som en profesjonell produksjon av cannabisplanter med utstyr for lyssetting, vanning, luftfuktighet, temperatur og flere veksttelt», slår tingretten fast.

Mennene har begge erkjent delvis straffskyld fordi de har vært uenige med påtalemyndigheten om mengden THC-holdig narkotika.

Hovedtiltalte kommer ikke til å anke dommen, opplyser hans forsvarer Carina Wold.

– Han forstår at han har gjort noe ulovlig. Samtidig er han trist og oppgitt over at man i Norge har kommet så kort, som han sier, at cannabis ikke er legalisert, sier forsvareren.

Alt beslaglagt plantemateriale utgjorde en mengde på 7,9 kilo, men fordi ikke alt hadde potensial til å bli THC-holdig, la retten til grunn 4,1 kilo for straffutmålingen – noe av det fremdeles under dyrking.

Den yngste av mennene, som kommer fra et land i Øst-Europa, sa i retten at han ikke visste at «så små mengder narkotika» var ulovlig i Norge.