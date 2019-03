LO melder på sine nettsider at de onsdag har krevd den frivillige meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet.

LO varsler streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april, senest klokken 06.

– LO konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, og vi ser derfor ingen grunn til å fortsette den frivillige meklingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Våre medlemmer skal ha en rettferdig andel av de verdiene de har vært med å skape. Vi har tatt ansvar i dårlige tider og vist måtehold i flere lønnsoppgjør på rad. Nå er det rom for kjøpekraftforbedring for alle og et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, som i de siste årene har hatt den svakeste lønnsutviklingen av alle, fortsetter LO-lederen.

Gabrielsen sier videre at de alltid har som mål å bli enige, men at de er forberedt på streik om det blir nødvendig.