Kan miste klubblisensen: – Vil ramme 150 000 mennesker

– Noen spillere må nok forlate klubben

Allerede i sommer var det tydelig at Stjernen kom til å få et økonomisk tungt år. Sponsormidler manglet og flere av klubbens største stjerner måtte forlate klubben, blant annet Hampus Gustafsson som gikk til Frisk Asker.

– Vi har brukt mange foregående år på å tenke økonomi. I år skulle vi tenke sport. Vi budsjetterte med ganske mye sponsorinntekter, men i juni sa det plutselig bare stopp. I sommer mistet vi sponsorer til halvannen million. Da måtte vi kvitte oss med flere av spillerne våre. Vi måtte gjøre tiltak for å lande på beina igjen, forklarer Jon Petter Pettersen, nestleder i Stjernen.

Klubben har allerede begynt å kutte i budsjettene for å kunne overleve. Blant annet er spillerbudsjettet kuttet fra fem millioner til 2,5 millioner.

– Skal vi kunne møte kravene til forbundet, så må vi kutte. Vi skal kutte i utgifter og i utgangspunktet tar vi i de kjente inntektene vi har. Sammenlignet med i fjor så har vi halvvert spillerbudsjettet vårt. Det er med utgangspunktet i de midlene vi har nå. Det kan selvfølgelig endre seg dersom vi får mer inntekter i løpet av året, mener Pettersen.

– Må enkeltspillere forlate klubben for at budsjettet skal gå opp?

– Det er nok noen spillere som må forlate klubben. Det er ikke kun av økonomiske grunner, men økonomien har nok mye å si ja, svarer han.

I tillegg til de sviktende sponsorinntektene har det også vært få folk på kampene i Stjernehallen den siste sesongen. Mye på grunn av Stjernehallens fasiliteter, tror Solheim.

– Problemet er at få stykker bryr seg ordentlig om klubben. Mange får med seg hva som skjer og bryr seg om hva som skjer med klubben, men ikke nok til at de gidder å dra på kamp, sier Solheim.

Ny arena på vei

I høst ble det klart at Fredrikstad kommune skal bruke nærmere 600 millioner kroner på å bygge en ny hockeyarena i byen.

Pettersen tror kommunen var veldig klar over situasjonen til Stjernen før de gikk med på å bygge Arena Fredrikstad.

– Det har aldri vært noen hemmelighet at det er lenge siden Stjernen har vært en toppklubb. Jeg kan ikke tenke meg at kommunen er overrasket av det. En av grunnene til at vi er der vi er i dag rent økonomisk, er dårlige fasiliteter, slår Pettersen fast.

I fjor mistet Lørenskog klubblisensen sin etter at de ikke oppfylte forbundet krav. En slik situasjon ønsker ikke Pedersen at skal skje igjen. Forbundet skal gå flere runder med Stjernen for å godkjenne klubbens planer for å snu den økonomiske situasjonen.

Arena Fredrikstad kan fort bli redningen for Stjernens klubblisens.

– Vi vil strekke oss langt for å få beholde Stjernen sin klubblisens. De har vært lenge i øverste divisjonen og med en ny arena på vei, så er det viktig å ha dem med. Samtidig må man klare å balansere å gi klubben nye sjanser, men man vil ikke at de skal gå konkurs for det ønsker vi virkelig ikke, forklarer Pedersen.

En endelig avgjørelse kommer i mai. Da får vi vite om Stjernen ishockey får fortsette på Norges øverste nivå eller ikke.

– Jeg sover godt med tanke på lisensen, men samtidig vet jeg at vi går inn i en sesong hvor vi ikke kommer til å slå Sparta så mange ganger. Det er viktig å få orden på det økonomiske samtidig som man må opprettholde det sportslige og kanskje se noen lyspunkt fremover, konstaterer Solheim.