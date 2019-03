Carina (32) brukte ukritisk sex som selvskading

Carina Carlsen (32) fra Nord-Odal var aldri opptatt av kroppen sin da hun var barn. Det var først da hun ble 12-13 år, og begynte å interessere seg for gutter, at kroppen hennes ble et tema.



– Jeg husker at en av gutta i klassen sa til meg at jeg kunne fått hvem jeg ville, hvis jeg ikke hadde vært så jækla feit, forteller Karlsen.

Det ble starten på mange vonde år for 27-åringen, som nå forteller sin sterke historie i programmet Helsesista på TV 2. Hun ønsker å være et forbilde for dem som ikke kjenner seg igjen i samfunnets normer for skjønnhet.

– Det ble mange kommentarer om at man hadde vært penere hvis man var tynn, og at ingen ville ha meg. Jeg tenkte at dette var sannheten, og det ble kaos i hodet, forteller hun.

Målte seg selv på hvor mange som ville ha sex

Hun ble opphengt i kropp, og utviklet en spiseforstyrrelse. Deretter begynte hun med selvskading – og hennes metode var å bruke sex til å skade seg selv.

SNAKKER ÅPENHJERTIG: Carina Carlsen forteller i TV 2-programmet om vemmelsen og selvforakten hun fikk som følge av selvskadingen. Foto: TV 2

– Jeg målte min verdi i hvor mange som ville ligge med meg eller være kjæreste med meg. Jeg gjorde mange dumme ting, for eksempel med hvem jeg ble med hjem. Det var ikke noe ålreit mens det sto på, og det var ikke noe ålreit etterpå, forteller hun i programmet.

– Men likevel hadde jeg følelsen av at noen ville ha meg for en liten stund. Etterpå fikk jeg en vemmelig følelse av å være møkkete, jeg ville gå i dusjen og skrubbe det av meg, forteller hun åpenhjertig.

– Det at mennesker du egentlig ikke liker har tatt på deg på veldig intime måter, kanskje vært inni deg også. Jeg kjenner jeg blir uvel når jeg tenker på det, sier Karlsen.

Snakket nedsettende før sex

Hun husker spesielt én mann som hun traff flere ganger, til tross for at det egentlig bare var svært ubehagelig.

– Han snakket veldig nedsettende om kroppen min. Han pleide å begynne med å si at jeg var for tjukk. Og så hadde vi sex, og så kastet han meg egentlig bare ut, forteller hun.

– Gjør det bare verre

Sexolog Thomas Winther forteller til TV 2 at noen mennesker utsetter seg selv for sex de egentlig ikke har lyst til å være med på, som en reaksjon på ulike problemer.

– Som regel er det underliggende årsaker som fører til selvskading gjennom sex. Det kan komme av at man har et svært dårlig selvbilde og lav selvaktelse. Det er dessverre ikke helt uvanlig, sier han.