Brannvesenet opplyser i en Twitter-melding at det brant på et anleggsområde knyttet til utbyggingen av sykehuset. Det brant i isopor, noe som førte til kraftig røykutvikling og mye energi.

​Klokken 12.52 melder politiet at brannen er slukket.

Vitner forteller til Tønsbergs Blad at alarmen gikk på sykehuset og at folk strømmet ut av bygget. Tykk, svart røyk kunne sees over sykehuset.

– Sykehuset har ikke blitt evakuert, men avdelinger har blitt bedt om å lukke vinduer, opplyser Sykehuset i Vestfold på Twitter.



Kommunikasjonsrådgiver Line Jacobsen ved Sykehuset i Vestfold understreker overfor TV 2 at det ikke brant i sykehusbygningen.