Dommen falt onsdag i Borgarting lagmannsrett.

I tingretten ble Mohammad dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot en stortingsrepresentant, men i februar ble den utvidet med en måned etter at han også ble dømt for vold og bensintyveri i en annen sak.

I en pressemelding skriver Borgarting at en samlet lagmannsrett kom til at Mohammad i videotalen gir uttrykk for at Raja fortjener dødsstraff etter sharia.

Et flertall på fem dommere mener at videoen inneholder trusler i lovens forstand, og at den gir signal til muslimer om å angripe Raja. Avgjørelsen bygger på en samlet vurdering ytringene, den religiøse konteksten og virkemiddelbruken i videoen.

To dommere mente at talen kun kunne anses som skremmende, grovt uforsvarlig og hensynsløs, men fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å innfortolke trusler eller oppfordringer til vold, slik straffeloven bruker disse begrepene.

Anbefaler anke

Mohammads forsvarer, Brynjar Meling, sier til TV 2 at han trodde saken ville få et annet utfall.

– Vi er skuffet, fordi jeg mener vi fikk frem elementene som taler for frifinnelse på en god måte. Men jeg registrerer at mindretallet er for frifinnelse.

Meling har ikke fått anledning til å snakke med sin klient, men vil gjøre det i løpet av dagen.

– Jeg vil anbefale ham å anke til Høyesterett, sier Meling.

Raja har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse, men hans bistandsadvokat Olle Nohlin sier at Venstre-politikeren er glad for resultatet.

– Raja er fornøyd med dommens signalverdi. Det er viktig at lagmannsretten slår fast at slike ytringer er straffbare og straffes hardt når de rettes mot våre folkevalgte, sier Nohlin.

– Saken har vært en belastning for Raja, og han er glad for å få en avklaring, sier han.

Aktor tilfreds

Statsadvokat Fredrik G. Ranke var påtaleansvarlig i saken. Han er godt fornøyd med utfallet.

– Vi er tilfreds med dommen, og er fornøyde med at lagmannsretten støtter vår forståelse av lovtolkningen. Jeg har ikke satt meg inn i dommens premisser, men den virker godt begrunnet.

– Hans forsvarer varsler at han vil anbefale Mohammad å anke saken.

– Det må han bestemme. Vi vil ikke anke denne dommen, og vår påstand vil være den samme ved en ny behandling i retten, sier Ranke.