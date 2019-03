Ifølge eksperter TV 2 har snakket med kan dette relateres til hvordan sikringssystemene virker dersom man mister smøroljetrykket på motorene.

– De vil da bli stoppet av automatikken for å forhindre at motorene havarerer. Årsaken til nestenkatastrofen på Romsdalskysten lørdag ettermiddag, skyldes at motorene stoppet på grunn av dette, opplyser en kilde til TV 2.

Det var ved 14-tiden lørdag at «Viking Sky» mistet motorkraften på Hustadvika. Skipet drev mot land, og var ifølge vitner bare minutter og 100 meter fra å gå på grunn. I siste liten fikk ankerne – som ble kastet med en gang – feste på bunnen og forhindret en enorm skipskatastrofe med 1300 personer ombord.

TRYGT I HAVN: Cruisebåten «Viking Sky» kom til Molde søndag ettermiddag. Foto: Arne Rovick/TV 2.

«Viking Sky» sendte ut mayday-signal og det ble iverksatt en gedigen redningsoperasjon der helikoptre evakuerte over 400 passasjerer fra skipet. Først søndag formiddag fikk man slepere ombord i cruiseskipet og kontroll over situasjonen. Søndag ettermiddag ble båten slept inn til Molde.

Det er ikke kjent hvorfor motorene mistet smøroljetrykket, og etter det TV 2 forstår er dette noe som nå granskes av de instanser som er involvert.

I dag tidlig gikk båten, for eget maskineri fra Molde til Kristiansund for reparasjoner av skadene og videre undersøkelser. De ble fulgt av en slepebåt som hadde trosse festet til skipet, som er vanlig prosedyre når begge ankere ikke lenger er i funksjon.