Forskere ved Florida Atlantic University har tatt for seg drapsstatistikk fra 1999 til 2017 og fant en alarmerende økning i antall drap med skytevåpen blant mindreårige.

6464 barn i alderen 5 til 14 år ble drept med skytevåpen i perioden, og ytterligere 32.478 unge i alderen 15 til 18 år led samme skjebne.

61 prosent av ofrene ble skutt og drept av andre, 32 prosent begikk selvmord og fem prosent mistet livet i ulykker med skytevåpen. I de resterende to prosentene av tilfellene var omstendighetene rundt skytingen uklare, viser undersøkelsen, som er gjengitt i The American Journal of Medicine.

Økte under Obama

Bare fra 2013 til 2016, under president Barack Obamas tre siste år ved makten, økte antallet drap med skytevåpen i USA med 28 prosent.

I 2017 ble 144 amerikanske politifolk skutt og drept på jobb, og det samme ble rundt 1000 amerikanske soldater i aktiv tjeneste rundt omkring i verden.

Samme år ble 2462 barn i skolealder drept med skytevåpen i USA, der slike drap nå er den vanligste dødsårsaken blant unge, nest etter trafikkulykker.

Alarmerende epidemi

Forskerne kaller det en epidemi og konstaterer at den første slo inn blant unge i alderen 15 til 18 år i 2009, samme år som Obama tiltrådte.

Senere kom det en tilsvarende kraftig økning i antall drap med skytevåpen blant yngre barn i alderen 5 til 15 år.

– Disse dataene indikerer en alarmerende økning i antallet dødsfall som følge av skytevåpen blant amerikanske skolebarn, særlig blant afroamerikanere og unge i alderen 15 til 18 år, slår forskerne fast.

Mest utsatt

Afroamerikanere utgjør under 15 prosent av befolkningen i USA, men 41 prosent av barna som ble drept, var afroamerikanske, viser statistikken. 86 prosent av disse ofrene var gutter.

Tidligere undersøkelser har vist at barns risiko for å bli skutt og drept er dobbelt så høy i amerikanske delstater med liberale våpenlover som i delstater med strengere våpenlover.

Undersøkelser har også vist at risikoen for å bli skutt og drept i USA, er mellom seks og ni ganger høyere enn i andre industriland som det er naturlig å sammenligne med.

Mange selvmord

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention døde 39.773 mennesker av skuddskader i USA i 2017, nærmere 110 hver eneste dag og det høyeste antallet på 50 år.

Rundt 60 prosent av alle som døde av skuddskader, begikk selvmord. 37 prosent av dødsfallene var drap, og det resterende var ulykker, ifølge tankesmia Educational Fund to Stop Gun Violence.

Den dystre utviklingen fortsetter, viser den løpende oversikten til Gun Violence Archive , som i 2018 registrerte 14.728 drap som følge av skytevåpen i USA, selvmord ikke medregnet.

Det var også 340 masseskytinger med minst fire drepte i USA i fjor, nesten én daglig.

