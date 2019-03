Slik posisjonerer Troms og Finnmark seg før sammenslåingen: – Et tvangsekteskap med særeie

Fra 1.januar 2020 blir våre to nordligste fylker én region; Troms og Finnmark. Et resultat av Regionreformen som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2017.

En fylkessammenslåing i strid med folkeviljen, drevet fram av av en regjering støttet av et knapt flertall i Stortinget

– Prosessen har utartet på en måte som man på sentralt politisk nivå nok ikke hadde tatt høyde for, sier organisasjonsforsker og professor Kjell Arne Røvik ved Norges arktiske universitet i Tromsø til TV 2.

Posisjonerer seg for tvangsekteskap

Statsviteren har til TV 2 tidligere sammenlignet fusjonsprosessen i nord med en sammenslåing av to kirkegårder, der man forutsatte at de gravlagte skulle gjøre jobben. Nå er det ikke bare lik som ramler ut av skapene. Nå handler det om penger, gods og gull. Om mitt, og ditt.

– Her ser vi to fylker som posisjonerer seg for et tvangsekteskap gjennom å kreve fullt særeie, som to godt voksne som bestemmer seg for ekteskap, men som nekter å dele sitt jordiske gods. Som to partnere som ikke synes å ville dele omsorg, om et godt forberedt og bittert skilsmisseoppgjør, sier Røvik.

Troms vil nemlig ikke dele inntektene av kraftproduksjonen i fylket med sin nye «ektefelle» Finnmark.

Leder av Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth, under en spørretime i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Finnmark vil på sin side ikke gi innbyggerne i Troms samme rettigheter til jakt og fiske som de gjennom Finnmarks-loven har.

– Uproblematisk, sier leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth, til TV 2.

– En slik form for særeie kan vi leve godt med. Jeg har tro på prosjektet, er optimist og sikker på at vi vil få det til.

Debatt og undring har også fylkestingene i de to gifteklare fylkene bidratt til. Nylig vedtok gjeldstyngede Finnmark å låne over to nye milliarder kroner til nye prosjekter i eget fylke før sammenslåingen, og ta kostnadene med seg inn i det nye storfylket. Troms har på samme måte tatt opp lån og brukt sparepenger på egne tiltak mens de selv bestemmer.

Ap synker på meningsmålingene

I Finnmark kan det synes som om fusjonsprosessen, og kampen mellom fraksjonene, har vært ødeleggende for Arbeiderpartiet. I alle fall om man skal tolke de siste meningsmålingene, som viser at Senterpartiet er i ferd med å bli jevnstor med Ap. Og det i et fylke der partiet har vært dominerende, og gjennom tiår har hatt rent flertall i flere kommuner og i fylkestinget.

– Målingene bekrefter det jeg hører folk si: «Jeg har stemt Ap hele livet, men nå er det slutt», sier Ragnhild Vassvik.