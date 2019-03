Mistenker skadelige stoffer i tyggis fra norske butikker

Strengere regelverk

Tyggiser uten BHA og BHT. Foto: Malene Drivenes/Helsekontrollen.

Instefjord sier at tyggegummi alene ikke er et problem, men man omgir seg også gjerne med kosmetikk, sjampo, såpe og leker i plast som kan ha hormonforstyrrende stoffer. Så det er totalen i dette som kan gi grunn til bekymring.

– Det er fryktelige vanskelig for oss som forbrukere å forholde oss til dette. Slik at svaret er jo at man trenger et strengere regelverk. EU må utvikle skikkelige kriterier for hvordan de skal regulere hormonforstyrrende stoffer, sier Instefjord.

Forbrukerrådet skulle helst sett at produsentene var mer forsiktig med hormonforstyrrende stoffer, spesielt i barneprodukt, i påvente av gode reguleringer.

– Unngå å bruke stoffer som klassifiseres som mistenkte hormonforstyrrende og som har kommet på oversikten til det internasjonale kjemikaliesekretariatet, sier Instefjord.

Sjekk selv

Vil du sjekke din favorittyggis så se etter tallene E320 og E321, det tilsvarer henholdsvis BHA og BHT.