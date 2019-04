Tesla var lenge alene om å tilby stor elbil med lang rekkevidde. Men i fjor høst rullet første konkurrent inn. Overraskende nok var det lille Jaguar som først ga Tesla konkurranse. I år har Audi så kommet etter med sin e-tron.

Her var forhåndsinteressen enorm. Over 7.000 norske kunder hadde betalt depositum før bilen i det hele tatt var i landet.

Nå har de første bilene begynt å komme ut på veiene. I mars vil e-tron gjøre seg bemerket på registreringsstatistikkene. Og veldig mange potensielle kunder tar nå turen til en forhandler for å se nærmere på – og prøve – e-tron.

Hva er nytt?

Audi e-tron er første bil ut i en gigantisk elektrisk satsing fra Volkswagen-konsernet. Slik sett er den interessant både i seg selv – og som en forsmak på hva vi har i vente her.

VW har utviklet en helt ny, elektrisk plattform som skal danne utgangspunkt for flere titalls nye modeller de kommende årene. Vi snakker en skikkelig offensiv, som vil gi de de elbil-interesserte MYE mer å velge mellom enn i dag.

e-tron er en SUV i familiebilklassen. Designmessig følger Audi opp en mangeårig tradisjon. De gjør ingen store sprell, heller ikke når de kommer med elbil. "Nye Audi e-tron" står det på siden av testbilen. Vi kan skjønne at importøren føler litt behov for å understreke det. For uten dette, tror vi ikke veldig mange ville lagt merke til den ute i trafikken, selv om bilen er helt ny.

Vi kjørte e-tron første gang – i Colorado!

e-tron er Audis første elbil og samtidig den første bilen ut fra Volkswagen-konsernets nye og store elektriske satsning.

Hva er styrker og svakheter her?

Som vi har vært inne på i tidligere tester av e-tron: Dette er først og fremst en Audi med elektrisk drivlinje. Man har tydeligvis ikke følt behov for å slå på noen stortrommer for å markere at de har laget elbil. Slik sett skiller den seg klart fra de to konkurrentene den har i starten, Tesla Model X og Jaguar I-Pace.

De to er på mange måter ytterpunkter. e-tron legger seg trygt og stødig midt mellom. Mye mer konservativ og tradisjonell enn Teslaen. Større, men ikke like morsom å kjøre som Jaguaren.

Når det har blitt slik, er det naturligvis resultatet av tusenvis av timer med diskusjoner, forskning og utvikling. Slike prosesser har en tendens til å munne ut med ganske trygge valg. Det har også skjedd her.

Selve bilen? Jo, den er svært velkjørende og komfortabel. Vindsus fra den påmonterte skiboksen er omtrent alt som høres ut på veien, her har Audi gjort en veldig god jobb med støydempingen. e-tron sluker motorvei-mil, samtidig som den er med på aktiv kjøring på svingete småveier. Den er også kjapp, uten å være helt på nivå med Tesla og Jaguar. Likevel: 5,7 sekunder på 0-100 km/t er fort og det føles også slik når skyvet er der umiddelbart.

Den innvendig plassen er svært god. 660 liters bagasjerom høres imponerende ut, men da mistenker vi at ekstra rom under gulvet og det lille bagasjerommet foran også er tatt med. For selve bagasjerommet er ikke riktig så dypt eller stort som ventet.

Interiøret holder svært høy standard. Materialkvalitet og finish overgår Tesla med god margin. Mens Jaguaren oppleves som litt mer leken og særpreget, også innvendig.

Svakheter? 417 kilometer rekkevidde etter den nye og strengere WLTP-målemetoden er mindre enn mange hadde håpet på. På vinteren klarer du heller ikke det tallet. Våre erfaringer tyder på et sted mellom 300 og 350 kilometer, med mindre du driver ekstrem sparekjøring. Testbilen har også store hjul og skiboks påmontert. Særlig på motorveikjøring betyr det ekstra forbruk.

​LES MER: Med takboks bruker elbilen mye mer strøm

Fronten er den delen av designet som står mest ut, med en diiiger "grill".

Hva koster den?

Audi starter med tre utgaver: e-tron 55 til 641.580 kroner. Edition One starter på 866.830,- mens Limited-utgaven har startpris på 889.580 kroner. Alle har samme drivlinje og batteripakke.

Starter du med rimeligste utgave, vil du fort oppdage at det kreves en god del ekstrautstyr før du er i mål. Noe særlig under 800.000 kroner kommer du neppe. Sett opp mot rekkevidden, kan nok det oppfattes som ganske dyrt.

Lekkert interiør med høy materialkvalitet. Her har Audi gode tradisjoner.

Hvem er konkurrentene?

På noen nye biler er det vanskelig å velge konkurrenter, fordi det er så mange. Slik er det ikke her. Jaguar I-Pace og Tesla Model X er som nevnt de to opplagte.

Model S hører også med i vurderingen hos mange. Kanskje også Model 3, selv om det er en både enklere, billigere og mindre praktisk bil.

Snart kommer det også en direkte konkurrent fra erkerival Mercedes. Deres EQC er ikke langt unna nå.

Vil naboen bli imponert?

Naboer uten særlig peiling (eller blikk for EV-skilter) vil nok tenke at dette "bare" er en ny Audi-SUV. For all del: Designet er pent og harmonisk, men dette er ikke bilen som vekker stor oppsikt. Igjen et område der e-tron skiller seg fra både Model X og I-Pace.

For ti år siden var dette en ekte drømmebil for familien

e-tron på skissestadiet. Det har skjedd litt herfra til produksjonsklar bil...

Broom mener:

De som har ventet (og ventet) på e-tron har gode dager for tiden. Og de som har sittet på gjerdet og vil prøve før de signerer kontrakt, får her mange gode argumenter for å gjøre nettopp det. e-tron er som ventet en veldig god og gjennomført bil.

Audi har laget en eksklusiv og påkostet familie-SUV, som går på strøm i stedet for bensin eller diesel. Vi synes imidlertid det er litt synd at den ikke går lengre. Særlig endel kjøpere med hytte på fjellet kan nok komme til å telle litt på knappene på grunn av rekkevidden. Men tar man høyde for en ladestopp, er det i alle fall svært positivt at e-tron kan lade med effekt helt opptil 150 kW.

Om noen få år har Audi e-tron en rekke konkurrenter å bryne seg på. Men akkurat nå har den altså bare to som er direkte der. Da er det grei sak å fastslå at mange tusen nordmenn ikke har gjort noe dumt ved å velge denne.

Audi har mer e-tron på gang – her kan du lese om det:

Solen skinner og e-tron står til lading. Denne bilen får vi se mange av på påskefjellet i år.

Hva mener eierne?

Audi-eierne er generelt godt fornøyd med bilene sine. Klikk her for å lese mer i Brooms bilguide.

Visste du at:

– e-tron er ventet å bli den nye bestselgeren til Audi i Norge. Etter et par år med fallende salg, ligger det nå an til en skikkelig opptur.

– Det har vært snakk om det lenge, men Audi er den første, tradisjonelle bilprodusenten som lanserer videokamera framfor tradisjonelle sidespeil, på nye e-tron quattro. Dette gir mindre luftmotstand enn de tradisjonelle speilene og i kampen om rekkevidde noen ekstra kilometer.