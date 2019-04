Smak fra det kalde hav

Blåskjell og reker med godt tilbehør. En smak fra det kalde havet uten stress på kjøkkenet!

Enkel hvitløksmajones

2-3 fedd grovhakket hvitløk, 2 ts saft fra sitron, og 3-4 dl ferdig majones. Kjør sammen til en glatt majones med en stavmikser. Smak til med litt salt og finhakket dill.

Majones kan også smakes til med sitron, rogn og finhakket dill. Vend sammen med en slikkepott.

Slik lager du majones selv .... på 1-2-3

2 eggeplommer

1/2 ts salt

1 ts Dijonsennep

1 ss saft fra sitron

ca 4 dl nøytral olje

Visp sammen eggeplommer, salt og Dijonsennep til en kremet masse. Spe med olje i en tynn stråle mens du visper godt hele tiden (la bollen stå på en fuktig klut, da holder bollen seg rolig mens du vipser). Skiller majonesen seg pisker du inn litt iskaldt vann. Smak til med finhakket hvitløk, saft fra sitron og eventuelt litt salt.

Blåskjell (til 4-6 personer)

ca. 2 kg blåskjell

3-4 sjalottløk

2 fedd hvitløk

1 dl olivenolje

saft av 1 sitron

en god neve persille

Kast skjell som ikke lukker seg når du «kakker» på dem, og skjell som er skadd.

Finhakk løk og hvitløk og surr i olje uten at løken tar farge. Tilsett blåskjell, legg på lokk og rist på kjelen en gang imellom slik at alle blåskjellene blir dampet. Blåskjell dampes i 6-8 min til alle skjellene åpner seg.

Server med brød og hvitløksmajones – og ikke glem å dyppe brødet i den gode blåskjellkraften!

Reker

Skal du servere kun reker beregnes ca. 500 g pr person. Som tilbehør til annen sjømat, for eksempel blåskjell, beregnes 250-300g reker pr person.

Tining av reker

Frosne reker skal tines sakte i kjøleskapet over natten. Spre rekene utover og beregne god tid på opptiningen. Har du dårlig tid, kan rekene tines raskt ved å holde rekene noen sekunder i kokende vann, før du legger de raskt over i iskaldt, saltet vann – gjerne med isbiter. Vær rask med å legge rekene over i iskaldt vann for å unngå seige reker.

Focaccia

Fyller en langpanne. Oppskriften kan halveres til en liten langpanne/ildfast form.