Syv år gamle Tuva fra Gävle i Sverige var mindre fornøyd med mengden godteri som ble servert på skolefritidsordningen.

Skolejenta og noen andre barn hadde sett seg nødt til å ringe den svenske nødtelefonen for å klage på det fraværende snopet.

Ifølge svenske Aftonbladet, som først omtalte saken, hadde barna ringt 112 to ganger, men alarmsentralen svarte aldri på oppringningene.

– Veldig lei seg

Da Tuvas far Calle Hjelmérus kom for å hente datteren på fritidsordningen, ble han møtt av en trist syvåring.

– Hun var veldig lei seg. Hun hadde ringt for å klage på de ikke fikk godteri av lærerne, sier Hjelmérus til nettstedet.

Nødsentralen, som i Sverige kalles SOS Alarm, hadde blitt bekymret da de så to ubesvarte anrop fra en fritidsordning. De ringte tilbake for å forsikre seg om at noe alvorlig ikke hadde skjedd.

Barna fikk tydelig beskjed av lærerne at man aldri skulle ringe 112 dersom det ikke var et nødstilfelle.

Aftonbladet skriver at pappa Hjelmérus ville at tulle-ringingen skulle få konsekvenser for datteren, men samtidig ikke skremme henne fra å ringe 112 hvis det virkelig var alvor.

– Jeg ville at hun skulle be om unnskyldning. Men det er jo litt vanskelig, for hun kunne jo ikke ringe 112 igjen for å be om unnskyldning da vi allerede hadde snakket om at nødnummeret kun skulle ringes i nødstilfeller.

Sendte brev

Far og datter kom derfor frem til at Tuva skulle skrive et brev:

«Unnskyld for at jeg ringte 112. Jeg kan ikke ringe 112 for å beklage, så jeg skriver et brev. Pappa har sagt at jeg må si unnskyld. Tuva, 7 år.»

Brevet, som ble skrevet på en tegneblokk med enhjørning-motiv, sendte de i posten til SOS Alarm.

Tuvas brev går viralt i Sverige. Foto: Privat

Beklagelsen ble godt mottatt, og alarmsentralen delte bildet på Instagram med teksten: «Vi fikk et veldig søtt brev på mandag (selv om det så klart aldri er ok å tulle-ringe til 112) ...»

Fikk tilsendt et hjerte fra politiet

Hjelmérus forteller til TV 2 at de begge er begeistret over alle tilbakemeldingene.

– Spesielt da politiet i Normalm, en del av Stockholm, sendte et blått hjerte. Da var Tuva overlykkelig, sier han, og legger til:

– En sjef i SOS Alarm har spurt om vi ønsker å besøke dem, og Tuva ble kjempeglad da jeg fortelte henne det.

Aftonbladet kontaktet pressetalspersonen i SOS Alarm. Han forklarer at de i 2018 mottok over 100.000 useriøse oppringninger til 112.

Han synes Tuva er modig som sendte en unnskyldning.

– Det var et veldig fint brev vi mottok. Det er en veldig forståelsesfull og ung person, sier han til nettstedet.