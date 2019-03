Gjorde overraskende funn hos Fretex: – Vi så med én gang at den var spesiell

Inni kåpen finner de to hint til hvem som eide den, og hvem som har laget den.

Hint til eier

På innsiden ved brystet finnes det en merkelapp der det står Oslo pelssenter. Det kan altså være der den er laget.

– Dette gikk av moten på 70-tallet, så jeg vil tro denne er laget på 60-tallet, kanskje litt tidligere, sier Bøckman.

På innsiden, nederst på høyre side, finner vi det andre hintet. Initialene D.S er sydd inn.

Det er vel neppe dronning Sonja eller Dag Søras' sin gamle kåpe, men det kan være noen andre drar kjensel på kåpen.

Fretex vil ikke spekulere i hvem som en gang eide kåpen. De presiserer at deres givere for det aller meste er anonyme.

EIER: I kåpen står det Oslo pelssenter AS på en merkelapp. De finner også initialiene DS. Foto: Tv 2/Simen Askjer

– Kåpen kan få nytt liv

På Naturhistorisk museum finnes det seks millioner objekter, og bare en brøkdel av disse er å finne i utstillingen.

I et rom i kjelleren står det hyller på hyller med dyr liggende i glass med sprit. De er samlet fra hele verden, og kan potensielt fortelle en historie hver. Forskningsavdelingen er naturhistorisk museums største avdeling, og de jobber konstant med å finne ut mer om dyr og natur.

FRYSELAGER: Pelskåpen, i sitte nye hjem på naturhistorisk museum. Foto: TV 2/Simen Askjer

– For museet, er det viktig å ta vare på alt av naturen, forteller Bøckman.

– Naturen er litt som et mikadospill. Du legger masse pinner oppå hverandre, også kan du alltids ta ut noen uten at det gjør noe. Men så peller du ut én, også raser alt sammen. Vi vet aldri hvilken pinne det er, og derfor er det viktig å ta vare på hele naturen. For å ha et naturmiljø.

Over en stor hvit dør henger tre digitale målere. Den forteller om temperaturen i de store fryselagrene museet har.

Bøckman tar med kåpen inn i den kaldeste, som måler -21 grader. Her skal den henge en ukes tid for å bli kvitt eventuelle skadelige organismer.

Håpet er at kåpen nå kan få et nytt liv.

– I første omgang ser vi for oss at denne kan brukes dersom vi skal lage en utstilling om trussel mot dyr, men det kan hende at den får andre verdier også. Den tekniske utviklingen går jo fremover. Det kan hende at, for eksempel ved bruk av DNA-teknologi, kåpen kan få en helt annen verdi om 30 år, som vi ikke ser for oss i dag.