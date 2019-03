Farmen-paret blir samboere

Etter omtrent to og et halvt år som kjærester blir Tonje Frøystad Garvik (29) og Lene Sleperud (29) samboere.

Farmen-paret har nå bestemt seg for å selge hver sin leilighet i Oslo, og Garviks leilighet er allerede lagt ut for salg.

– Vi er i gang med å se etter leilighet sammen. Etter at min leilighet er solgt, så skal vi begynne å gå på visninger, sier Garvik når TV 2 ringer og spør om flytteplanene.

Paret håper at en ny leilighet vil være i boks før sommeren.

– Vi har bestemt oss for at det er hyggelig å eie noe sammen. Vi er veldig trygge på hverandre, så jeg tror det blir koselig å flytte sammen, sier Sleperud til TV 2.

Vant Farmen

Kjæresteparet deltok begge i fjorårets sesong av Farmen. Deres taktikk var å ikke fortelle de andre deltakerne om forholdet, og det klarte de i hele åtte uker.

Til slutt gikk Garvik helt til topps i Farmen, mens Sleperud endte på en fjerdeplass.

Nå gleder de seg til å bli samboere.

– Etter innspillingen fikk vi høre av TV 2s psykolog at det var vanvittig bra at forholdet vårt klarte å overleve på Farmen. Det var en enorm påkjenning, fordi vi gikk to måneder uten å være kjærester. Men vi klarte det, og det går veldig bra med oss som par. Det er betryggende å vite at vi har vært gjennom slike utfordringer sammen, når vi nå skal flytte sammen, sier Garvik.

Finansierer hytta

I premie fikk Garvik en bil og en hytte, og sistnevnte er en av årsakene til flytteplanene. Paret håper at leilighetssalgene kan være med å finansiere hytta.

– Vi har begynt å sette opp hytta nå, og da trenger vi rundt to millioner kroner til tomt og oppsett, forteller Garvik.

Farmen-vinneren har også bestemt seg for å selge premiebilen for å finansiere hyttebyggingen.

På fjellet

Det er bestemt at hytta skal bygges på Turufjell i Flå i Hallingdal.

– Det ligger bare en og en halv time unna Oslo, så det er perfekt beliggenhet for oss. Vi kan dra dit for bare en kveld eller for en helg, sier Garvik.