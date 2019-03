Smugtitting og smugfilming er lovlig – så lenge du prøver å skjule det

Den tiltalte 39-åringen hadde en sen kveldstid beveget seg rundt i boligområder og kikket inn i boliger, ofte gjennom gliper i gardiner og persienner.

I noen tilfeller tok han bilder eller video av de unge kvinnene inne inne i leilighetene.

Det var NRK som først omtalte saken.



Forvaringsdømt for voldtekter

Mannen er tidligere dømt for flere voldtekter, og ble prøveløslatt i mai 2017. Han ble pågrepet for en rekke tilfeller av kikking gjennom vinduer i perioden september 2017 til januar 2018.

Noen av kvinnene er identifisert, andre ikke.

Den tiltalte ble dømt i samsvar med tiltalen i Sør-Trøndelag tingrett 3. mai 2018, men anket saken. I Frostating lagmannsrett ble han dømt til tre års forvaring, men anket til Høyesterett, og her ble han altså frifunnet på de fleste punkter i tiltalen.

Tiltalte ble dømt for ett tilfelle av seksuelt krenkende atferd uten samtykke. Det gjaldt filming av en ung kvinne som bare var iført truse.

Ikke «seksuelt krenkende»

Høyesterett slår imidlertid fast at filming og fotografering av fullt påkledde kvinner, i en situasjon uten noen seksuell tilknytning, ikke rammes av paragraf 298 i straffeloven som gjelder «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det».

Fordi tiltalte har forsøkt å skjule overvåkingen, mener Høyesterett at han heller ikke har brutt bestemmelsene i straffeloven § 266 om hensynsløs atferd, eller § 266 a om alvorlig personforfølgelse.

En av de fornærmede oppdaget en kveld at det sto en person like utenfor vinduet hennes og kikket inn. Skikkelsen fulgte henne med blikket. Hun ble redd og fikk noen venner til å sjekke utenfor, men personen var da borte. Høyesterett mener dette ikke er nok til å dømme tiltalte. De legger vekt på at tiltalte forsøkte å unngå å bli sett, og at kikkingen var kortvarig.

Kikking fra en gangvei inn i en leilighet hvor det befant seg en kvinne kun iført t-skjorte og truse, ble heller ikke vurdert som lovbrudd.

Høyesterett slår altså fast at dagens straffelov kun kan forby sniktitting – eller stalking – dersom gjerningsmannen bevisst sørger for at fornærmede skal oppdage at hun eller han blir overvåket.

Ønsker lovendring

Dette reagerer statsadvokat, Kaia Strandjord, på. Hun ønsker at loven endres.

– Beslutningen til Høyesterett viser at skjult overvåking og planlagt kikking ikke faller inn under stalkingbestimmelsen fra 1. juli 2016. Denne loven skulle beskytte unge jenter, kvinner og andre mot stalking, men her finnes en snubletråd som ikke fanger opp alle saker, sier Strandjord til TV 2.