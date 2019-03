Nordmenn med full ferie-svikt

– Det helt klart at det at sommeren i fjor var så bra her til lands gjør at mange tenker at det blir sånn igjen, og vurderer å bli hjemme. Vi ser at når det nærmer seg så begynner de å bestille likevel. Vi bor tross alt i Norge og alle vet at somrene ikke alltid blir så bra, sier Røhr-Staff.

– Kan gjøre et kupp

At salget går tregt, kan imidlertid være gunstig for lommeboken til ferie-nølerne. Reiselivsoperatørene blir nemlig tvunget til å sette ned prisene for å oppnå salgsmålene for sommeren.

– Kan man gjøre et kupp nå, eller kan man gamble på å vente?

– Prisene våre er dynamiske. De forandrer seg etter etterspørsel, så prisene våre nå er lavere enn vanlig. Jeg vil si at den beste tiden å bestille på er nå. Sommerferien er dyr, og vi har gått ned ganske mye i pris fordi vi er nødt til å stimulere markedet. Det er ikke bare noe jeg sier, sier Røhr-Staff i Ving

Siri Røhr-Staff i Ving legger ikke skjul på at salget går tregere enn tidligere år.

Berge i Finn Reise mener også man kan gjøre gode kjøp om man har is i magen.

– Charteroperatørene har jo allerede rapportert sommerferien. Det er bedre å få fylt flyene med billige passasjerer, enn å fly med halvfulle fly. De må jo også fylle opp hotellene. Dette kan føre til at prisene dumpes. Særlig om man har mulighet til å reise før fellesferien, kan man spare store penger. Fellesferien er det siste som blir satt ned i pris, sier Berge, som likevel advarer mot å vente for lenge.

– Hvis været snur om og det blir grisevær, så går prisene fort opp igjen. Da dette skjedde i 2015, doblet prisene seg i løpet av noen uker. Det går fort når nordmenn får fart på seg, sier han.

– Jeg mener folk kan ha is i magen, og vente litt til, dersom de tror dette vil vedvare. Det ville jeg ha gjort.

Det sier Arve Pettersen, Instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, til TV 2.

– Gjeld, rentefrykt og klimafokus

Økonomen er ikke overrasket over tallene, og når han blir bedt om å spekulere i om hvorfor så mange venter med å bestille sommerferie, peker han først og fremst på tre faktorer:

Arve Pettersen, Instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen.

– Jeg tror kortsiktig gjeld er den viktigste forklaringen. Fra sommeren 2016 til 2017 økte antallet mennesker som hadde finansiert sommerferien med kredittkort fra 129.000 til 270.000. Tallene for 2018 er ikke klare, men det er ingen grunn til å tro at de har gått ned. I tillegg er det mange som generelt har gjeld.

– Renta ble nylig satt opp og det er forventet flere renteøkninger i år som kan tilsvare 0,75 prosent. Dette kan skremme mange nordmenn, fordi det er 400.000 nordmenn som ikke tåler en renteøkning. Folk betaler også ned mer gjeld enn tidligere år, altså en omdisponering av inntekten.

– En tredje viktig forklaring er at man begynner å våkne opp med tanke på klimaavtrykket. Man har hatt en stor klimastreik i skolene og et stort fokus på dette. Klimaavtrykksargumentet kan gjøre at folk velger å droppe flyreiser, sier han.

Pettersen peker også på den spente situasjonen i enkelte ferieland som for eksempel Tyrkia, det store fokuset på flyulykkene med Boeing 737 Max 8-fly, konkursfare rundt flere flyselskaper som Norwegian, og de høye strømprisene i vinter kan være medvirkende forklaringer.

Les også: Dette betyr renteøkningen for deg

Slik blir sommerværet (kanskje)

Siri Røhr-Staff i Ving sier at reiselivsbransjen nå gå og håper på dårlig vær i månedene fremover, så det blir bedre fart i bestillingene.

Så til tusenkronersspørsmålet: Er det mulig å si noe om hvordan sommerværet blir her til lands?

TV 2 har spurt vakthavende energimeteorolog i StormGeo, Camilla Albertsen, om det er mulig å komme med en langtidsprognose allerede nå.

– Nå var jo sommeren 2018 nokså unik i og med at det var den varmeste sommeren (fra begynnelsen av juni til slutten av august) som noen gang er registrert på Sørlandet og Østlandet. I tillegg var den en av de aller tørreste Østafjells. Også i resten av landet var den varm, selv om det her har blitt registrert varmere somrer. Inkluderer man mai i statistikken så var sommeren 2018 den desidert varmeste som er registrert Østafjells, den nest varmeste som er målt på Vestlandet, samt den tredje varmeste som er registrert i Trøndelag. Det er vel tvilsomt at vi er så «heldige» to år på rad, sier Albertsen til TV 2.

Camilla Albertsen i StormGeo gir et grovt anslag over hvordan sommerværet kan fortone seg. Foto: StormGeo

Hun understreker at det er for tidlig å si noe konkret om sommerværet ennå, men at det det er tvilsomt at vi er så «heldige» to år på rad.

Utsiktene per nå dersom man ser på de ulike sesongvarslene og sammenligner de storstilte globale værmønstrene vi har nå med tidligere år, er:

Mai: Ligger an til å bli nokså høytrykksdominert og en relativt tørr måned. Mai er vanligvis en måned preget av mye høytrykk, så dette er ikke så helt uvanlig, og man vil nok også få noen lavtrykk inn over landet i løpet av måneden med perioder med regn. Temperaturene ender nok rundt det normale for årstiden, men vil variere innenfor måneden.

Juni: Svake signlare i varslene. Trolig litt lavtrykk og litt høytrykk om hverandre. Ligger an til å ende mildt og relativt tørt.

Juli: Svake signaler i varslene også denne måneden, men om man skal trekke det noen vei så blir det mot mildt og normale nedbørsmengder.

August: En litt våtere tendens kan så vidt skimtes i prognosene: Normal temperatur med litt mer nedbør enn normalt.