– Forferdelig å vente to år på at saken kom for retten

– Det har vært alt for lang ventetid, noe som har vært en ekstra belastning og slitt på hele familien. Jeg er derfor veldig glad for at saken nå er berammet. Selv om jeg gruer meg uhorvelig mye til rettssaken, skal det også blir godt å bli ferdig og komme oss videre, sier hun og håper at ingen andre må oppleve å vente så lenge før en sak kommer opp for retten.

Jentas bistandsadvokat, Tone Linn Thingvold, er glad for at saken nå er berammet.

Jentas bistandsadvokat, Tone Linn Thingvold, sier at den lange saksbehandlingstiden har vært en stor belastning for jenta og hennes familie.

– Det har vært en stor påkjenning for familien å ha en slik uavklart situasjon hengende over seg, sier Thingvold.

Statsadvokat Beate Rullestad Jansen ved Agder statsadvokatembeter er enig i at behandlingen av saken har tatt alt for lang tid.

– Det er åpenbart at politiets saksbehandlingstid har vært for lang i denne saken, men det sammensatte årsaker til nettopp det, sier Rullestad Jansen.

TV 2 har vært i kontakt med den tiltaltes forsvarer, som ikke ønsker å kommentere saken.

Flere voldtekter mot barn

I 2018 ble det registrert 2.450 voldtekter her i landet, nærmere 15 prosent flere enn i 2016.

Det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, er etter den nye straffeloven klassifisert som voldtekt.

I 2018 dreide 850 av voldtektsanmeldelsene seg om voldtekt av barn under 14 år, og disse utgjør den største delen av økningen i voldtektsanmeldelser de siste to årene, viser Statistisk sentralbyrås ferske oversikt over anmeldte lovbrudd i fjor.

Ønsker tidsfrister

I dag er det ingen tidsfrister for etterforskning i saker som gjelder vold og seksuelle overgrep mot barn, men det ønsker en arbeidsgruppe som er nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet å endre på.

Denne arbeidsgruppen, som har jobbet med rapporten siden juli i fjor, har bestått av medlemmer fra Riksadvokaten, Kripos, Sør-Øst politidistrikt, Oslo tingrett, advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co.

– Dersom saksbehandlingsfristen på 130 dager for voldtektssaker opprettholdes, bør den også omfatte voldtekt av barn. Fristen i dag omfatter voldtekt av fornærmede barn mellom 14 og 18 år, og av myndige fornærmede. For arbeidsgruppen fremstår det som underlig at en ved innføring, og videreføring av en saksbehandlingsfrist for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker, ikke har inkludert voldtekt mot barn under 14 år, står det å lese i rapporten.

Arbeidsgruppen foreslår at saksbehandlingsfristen for voldtektssaker, som riksadvokaten har fastsatt i samråd med Politidirektoratet, også skal inkludere voldtekt av barn under 14 år.

