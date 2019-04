Veronica Paulina Knudsen Sætren ble adoptert til Kristiansand fra Guatemala for 25 år siden.

Det eneste hun vet sikkert er at hennes biologiske mor og far er fattige, at hun har to eldre søsken, og at foreldrene mistet fem barn – alle før fylte to år.

Etter å selv ha blitt mor, ønsker hun nå å dele lykken med familien i hjemlandet. Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro derfor Veronica tilbake til Guatemala i håp om å finne ut av fortiden.

– Nå eller aldri

28-åringen frykter at hvis hun venter lenger, vil det kanskje være for sent.

– De dør tidligere der på grunn av fattigdom. Det er nå eller aldri, sier hun til TV-kameraene før avreisen til Mellom-Amerika.

I de gamle adopsjonspapirene til Veronica står både moren og farens navn oppført, i tillegg til morens fødested, den lille landsbyen La Rinnal.

Fikk hjelp av politiet

I Escuintla, en times kjøretur fra morens fødeby, drar Veronica sammen med programleder Geir Fredriksen og den lokale tolken til politistasjonen i håp om finne foreldrene nevnt i et register.

Til alt hell dukker det opp et bilde av moren på politiets datamaskin, og ifølge dokumentene bor familien Lopez i byen La Gomera.

Etter mye frem og tilbake i La Gomera melder en kvinne seg som hevder hun kjenner familien Lopez. Kvinnen viser seg å være Veronicas eldre søster, og hun fører dem til 28-åringens biologiske foreldre.

På en støvete landevei i den fattige landsbyen møter hun moren og faren sin for første gang på 25 år, i tillegg til tre søsken og flere tantebarn.

– Jeg følte jeg var i en drøm, fordi jeg hadde ventet så lenge. Endelig hadde dagen kommet hvor jeg kunne holde rundt de og snakke med de. Det var helt uvirkelig, sier hun til TV-kameraene etter møtet.

Vel tilbake i Norge, etter reisen til Guatemala, forteller 28-åringen til TV 2 om tiden etter innspilling og møtet med familien.

Dessverre har enkelte omstendigheter gjort at det i dag er utfordrende for Veronica å ha kontakt med familien.​ Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.