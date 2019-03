Van Gaal mener Mourinhos fundament gjør at United kan vinne Champions League

I sitt første intervju med britisk presse siden sparkingen i Manchester United deler Louis van Gaal (67) velvillig sine tanker om klubben, tiden på Old Trafford, klubbens struktur og Ole Gunnar Solskjær.

Spiller ikke Ferguson-fotball

I BBC-intervjuet kommer det tydelig frem at van Gaal liker dårlig at hans måte å spille fotball på ble beskrevet som kjedelig, noe som ble hans bane som United-manager.

– Treneren etter meg (Mourinho) endret til parkere bussen-taktikk og spilte kontringsfotball. Nå er det en annen trener som parkerer bussen og spiller kontringsfotball. Den største forskjellen mellom Mourinho og Solskjær er at Solskjær vinner, sier van Gaal.

Se det beste fra van Gaals tid i United øverst på siden!

Han tror Manchester United, som har trukket Barcelona i kvartfinalen, kan gå hele veien i Champions League på grunn av lagets defensive styrke. Det er ikke bare Solskjærs fortjeneste.

– United spiller ikke slik som de gjorde under Ferguson. Det er defensiv kontringsfotball. Dersom du liker det, så liker du det. Dersom du mener at det er bedre enn min kjedelige angrepsfotball, så OK. Men det er ikke min sannhet, sier van Gaal.

– De kan vinne Champions League fordi de spiller et defensivt system og det er vanskelig å slå dem. Om du liker det eller ikke, så er det er resultat av jobben Mourinho gjorde.

Van Gaal avslører samtidig at han håper Manchester City vinner turneringen, enkelt og greit fordi de spiller den beste fotballen.

Til angrep på United-direktør

Van Gaal fikk den vanskelige jobben med å "rydde opp" etter David Moyes i 2014. Klubben hadde ikke fått den ønskede fortsettelsen på tiden etter Sir Alex Ferguson, men situasjonen var krevende. Flere spillere hadde passert sine beste fotball-år, men van Gaal tok likevel jobben - selv om også Tottenham var interessert.

I utgangspunktet ville van Gaal signere en toårskontrakt, han ønsket nemlig å holde løftet han ga sin mor i ung alder om at han skulle pensjonere seg som 65-åring. I stedet signerte han en treårskontrakt. Oppholdet varte imidlertid bare i to sesonger.

I det første året tok van Gaal United til Champions League, før det siste han gjorde som manager var å vinne FA-cupen. I tiden før det var det imidlertid tydelig at van Gaal var på vei ut av klubben.

– Det jeg ikke likte var at Woodward (United-direktør) tok kontakt med min etterfølger, vel vitende om at han skulle erstatte meg, og holde det skjult i seks måneder. Hver fredag måtte jeg sitte på pressekonferansene og bli spurt om hva jeg tenkte om ryktene. Hva gjør det med autoriteten til treneren?