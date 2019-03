Rockland County i New York har registrert 153 tilfeller av meslinger siden oktober, og innfører nå et 30 dagers forbud for uvaksinerte barn mot å oppholde seg på offentlig sted, melder amerikanske medier.

Unntakstilstand

– For å forhindre at flere barn blir syke av denne farlige sykdommen, innfører jeg nå en medisinsk unntakstilstand. Den blir iverksatt ved midnatt 27. mars, sier fylkesrådmann i Rockland County, Ed Day, under en pressekonferanse.

– Alle under 18 år som ikke er vaksinert mot meslinger, forbys å gå på offentlige steder i 30 dager, eller inntil de har tatt sin første MMR-vaksine, sier Day.

– Dette er rett og slett det rette å gjøre, sier han.

Flere amerikanske delstater har tidligere meldt inn individuelle tilfeller av meslinger, og i Washington ble det også erklært medisinsk unntakstilstand i januar.

Det er flest mesling-tilfeller i det ortodoks-jødiske miljøet i byen. Et miljø hvor det også er flere uvaksinerte barn enn i befolkningen ellers.

– Rabbinere anbefaler menighetene sine å vaksinere seg. Dette er ikke religiøst betinget, sier Day.

Ifølge fylkesrådmannen er kun 72,9 prosent av barn under 18 år vaksinert mot meslinger i fylket.

– De som av medisinske grunner ikke kan bli vaksinert, er unntatt fra denne regelen, sier Day.

Svært smittsom

Meslinger er en svært smittsom sykdom. Den smitter via luftsmitte og kontaktsmitte. Det er de minste barna som er for små til å bli vaksinert som er spesielt utsatt for sykdommen. Risikoen for komplikasjoner er høyere for spedbarn, tenåringer og voksne enn for barn etter første leveår. Også personer med redusert immunforsvar og gravide er særlig utsatt.

Dødeligheten ved meslinginfeksjon ligger under 0,03 % i industrialiserte land, men man kan også få varig hjerneskade som følge av komplikasjoner som hjertebetennelse. Hjertebetennelse er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som oftest opptrer 1-2 uker etter utslettet. 20-40 % av disse pasientene får varig hjerneskade.

82.000 personer i Europa fikk meslinger i fjor, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon. 72 av disse personer døde.

I 2018 ble tolv mennesker syke av meslinger i Norge.

