Thomas Goodman (45) ble fredag dømt til 2,6 århundrer i fengsel av en dommer i den amerikanske delstaten Rhode Island, melder Epoch Times.

Goodman har blitt beskrevet som en mann «så fordervet at det er utenfor fatteevne»:

45-åringen filmet seg selv mens han misbrukte et tre uker gammelt spedbarn.

I tillegg ble han dømt for seksuelt misbruk mot to unge jenter over en periode på seks år. Jentene var mellom seks og tolv år da overgrepene fant sted.

Totalt ble han dømt for åtte tilfeller av seksuelt misbruk mot barn. På toppen av dette hadde han store mengder sadistisk og masochistisk barnepornografi på sin datamaskin. Noe av dette publiserte han også online.

160 år mer enn påstanden

Goodman besvimte og falt over et bord da dommeren leste opp dommen, som var 160 år mer enn det aktor hadde lagt ned påstand om.

– Du tilbrakte seks år med å seksuelt misbruke to unge jenter fra de var seks år til de var tolv år. En lengre dom er nødvendig for å beskytte ofrene, sa dommer John J. McConnell.

Det var da Goodman skjønte at han kom til å tilbringe resten av livet bak murene at han kollapset. Da han kom til sansene noen minutter senere, fikk han på nytt lest opp det ekstreme omfanget av dommen.

– Den verste saken jeg har hatt

Aktor Lee Vilker sier ifølge Epoch Times at dette er «definitivt den verste saken» han har hatt.

– Han har påført dem permanente arr. Han misbrukte dem i årevis fra de var små jenter, sier Vilker.

Goodmans forsvarer hadde bedt om en lavere dom, ettersom 45-åringen selv ble misbrukt av sin lærer som barn. Han leste likevel opp et brev i retten der han sa at «jeg har ingen unnskyldning for dette».

Tatt ved en tilfeldighet

Den 45 år gamle pedofilen ble tatt da telefonen hans ble konfiskert av hans tidligere arbeidsgiver, Electric Boat Security, i mai ifjor.

Telefonen ble konfiskert fordi han hadde brukt telefonen på firmaets eiendom. Da sjefen undersøkte telefonens innhold, ble de grove bildene han hadde lagret oppdaget, og politiet ble raskt kontaktet.

Totalt ble det avdekket 7800 bilder og 370 videoer med barnepornografi på Goodmans elektroniske enheter.