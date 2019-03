Norge-Sverige 3-3

Norges utrolige EM-kvalifiseringskamp mot Sverige endte 3-3 tirsdag, og av sportslige høydepunkter var det mange på Ullevaal-gresset.

En av dem som havnet i søkelyset oftere enn mange var Joshua King, som nok en gang viste sin viktighet for det norske laget gjennom 90 minutters hard kamp mot svenskene.

Allerede før kampstart viste Bournemouth-stjernen også en side av sin storhet. På en kald mars-kveld på Ullevaal var det nemlig en av «barnevennene» som fulgte spillerne ut i forbindelse med nasjonalsangene som frøs åpenlyst.

King tok ansvar, dro av seg treningsjakken og ble selv stående kun iført drakten mens lagkameratene var bedre kledd.

– Jeg så at han stod og skalv, så jeg tenkte «jeg er varm». Han var en liten gutt og han stod og skalv, så jeg tenkte at han kunne få jakka, sier King til TV 2 etter kampslutt.

Henriksen: – Det viser at han har et stort hjerte

Markus Henriksen, som har fulgt Kings karriereutvikling tettere enn de fleste både på og utenfor banen, skryter av lagkameratens godhet.

– Han er blitt mer voksen i løpet av den tiden jeg har spilt med ham. Vi har spilt sammen siden vi var små på aldersbestemte landslag, og Josh har tatt store steg både av og på banen. Det viser at han har et stort hjerte, og det viktigste er jo at han er en fantastisk fotballspiller. Du ser hvor mye han gir til oss som landslag, og det er artig å se, sier 26-åringen til TV 2.

King selv mener at 3-3-oppgjøret mot Sverige var to poeng tapt, men bekrefter samtidig at kroppen har fått kjenne på to viktige kamper i løpet av kort tid.

– Da spissene presset, ble det stort mellomrom mellom oss og midtbanen. Jeg tror vi lå på vår egen 16-meter til tider og forsvarte oss. Vi ledet 2-0, vi ble for passive. Vi tapte to poeng i dag. Vi skal ikke trenge å score fire mål for å vinne på hjemmebane.

– Hva tenker du om egen innsats?

– Det var OK. Det ble bedre i 2. omgang. Jeg er litt sliten etter to kamper på et par dager, men det var en bedre 2. omgang. Jeg får en assist og en scoring. Jeg «claimer» den assisten, sier han.

Spissmakkeren: – Han er en bra person

Også Bjørn Maars Johnsen er full av lovord om sin spissmakker. Han scoret selv 1-0-målet, og skryter av samholdet med King.

– Det er veldig bra med ham, fordi jeg har veldig bra kontakt med ham utenfor banen også. Jeg vil vinne duellene og gjøre det vanskelig for midtstopperne, så kan han komme fri og score mål. Han skulle scoret det første målet, men traff ikke ballen så bra, og da kom jeg og tok den. Vi har bra kontakt, og vi ser etter hverandre på banen, sier AZ Alkmaar-spissen.

Konfrontert med hendelsen der King lånte bort jakken før kampstart, er Maars Johnsen langt ifra overrasket.

– Sånn er det. Han er en bra person. Du ser at når han spiller mot Sergio Ramos, så er han hyggelig med ham også. Han spiller hardt, men han er en bra person også, sier spissen.